- "Боруссия" временно переведет "Штурмера" в Испанию.

Боруссия Дортмунд отправила своего форварда Себастьяна Алле в начинающий испанский клуб Ла Лиги «Леганес» прямо перед дедлайном трансферов. Дортмунд объявил, что соглашение о аренде действует только в течение текущего сезона. Немецкий клуб надеется, что 30-летний ивуарийский международный игрок сможет восстановить свою форму и игровую форму в Испании.

Как заявил спортивный директор БВБ Себастьян Кельх: "Теперь для Себастьяна важно играть стабильно и получать удовольствие от забивания голов, как можно чаще". Алле готов воспользоваться возможностью, которую предоставляет Ла Лига, и мы рады дать ему этот шанс".

До перехода в Дортмунд из «Аякса» в 2022 году Алле играл за «Фрайбург», проведя 33 матча в Бундеслиге (9 голов, 5 передач) и 6 матчей в Лиге чемпионов за БВБ.

После того, как Себастьян Алле восстановит свою уверенность и улучшит свои навыки в Испании, он может стать привлекательным вариантом для других ведущих европейских клубов, ищущих надежного форварда. Несмотря на возвращение в Боруссию Дортмунд следующим сезоном, другие клубы могут рассмотреть возможность сделать постоянное предложение по трансферу опытного и универсального нападающего.

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