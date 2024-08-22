- "Боруссия" предпочитает сокращенный состав команды - Сахин обсуждает смену Бруннера

Менеджер «Боруссии Дортмунд» Нури Шахин дал понять, что перед закрытием трансферного окна 30 августа могут произойти изменения в его команде. "Я считаю, что еще будут сдвиги на выбывании. Некоторые игроки могут столкнуться с трудностями из-за новых приобретений и общего количества игроков в команде", - сказал Шахин перед матчем Бундеслиги против "Эйфелтауна" в 18:15.

По слухам, на продажу выставлены форвард Юссуфа Мукоoko и полузащитник Салих Озкан. Оба игрока не попали в состав, который одержал победу со счетом 4:1 над "Любеком" в матче Кубка в прошлый уик-энд. Что касается Мукооко, которого связывают с "Бетисом Севилья", Шахин сказал: "Я четко объяснил ему его ситуацию. Ему будет непросто завоевать место в стартовом составе. Он хочет играть. Это понятно. Каждый игрок знает, на каком он месте со мной".

Шахин: "Мы не можем ничего обещать"

Менеджер сожалеет, но принимает тот факт, что "Боруссия" уже потеряла перспективного игрока в лице годящегося младше Пари Бруннера, который присоединился к "АС Монако". "Мы не можем ничего обещать, этот клуб слишком велик. Что я должен сделать? Сказать кому-то: "Если ты останешься, то будешь в стартовом составе"? Так не работает".

Сделка не состоялась, так как Бруннер был недоволен перспективами, которые ему показали. Perspective player, которого признали лучшим на чемпионате мира среди 17-летних, хотел постоянное место в профессиональной команде, но "Боруссия" не могла гарантировать это. "Монако", участник Лиги чемпионов, сразу же отправило Бруннера в аренду в "Керкль Брюгге" на год.

Отсутствует форвард Серу Гюирасси

Единственный отсутствующий в составе игрок - форвард Серу Гюирасси, который восстанавливается после травмы колена. Шахин с нетерпением ждет свой дебют в Бундеслиге в качестве главного тренера "Боруссии": "Этот день особенный для меня по двум причинам. Во-первых, у моей дочери день рождения, что очень важно для меня. Во-вторых, я ждал первый домашний матч в Бундеслиге, как ребенок. Мы будем готовы".

Несмотря на возможную продажу форварда Юссуфа Мукооко и полузащитника Салиха Озкана, менеджер "Боруссии Дортмунд" Нури Шахин упомянул, что состав первой команды может увидеть сдвиги из-за новых приобретений и общего количества игроков в команде, что может означать, что "Боруссия Дортмунд" (БВБ) может обменять некоторых игроков, чтобы разместить новичков.

В попытке гарантировать постоянное место в профессиональной команде, перспективный игрок Пари Бруннер, которого признали лучшим на чемпионате мира среди 17-летних, решил присоединиться к "АС Монако", оставив "Боруссию Дортмунд" (БВБ) без игрока в своем составе.

Читайте также: