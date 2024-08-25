"Боруссия" переживает беспокойство, когда видит своих болельщиков.

С приходом нового менеджера Нури Шахина "Боруссия Дортмунд" продолжила давнюю традицию: выигрывать первый матч сезона. Эта полоса успеха длится уже десять лет подряд. В команде царит спокойствие после летних изменений, но напряжение возрастает, когда они смотрят на толпу.

В первом матче нового сезона "Боруссия" победила "Эйфелинген" со счетом 2-0 (0-0). Их потрясающая серия побед в первом матче каждого сезона не ослабевает, несмотря на новых тренеров и меняющиеся составы. Лишь однажды они не смогли сохранить эту традицию, и это было в сезоне 2014/2015 под руководством Юргена Клоппа.

Лето 2021 года принесло значительные изменения, самым заметным из которых стало назначение Нури Шахина, местного таланта, сменившего Эдина Терзича на посту главного тренера. Энергетичный 35-летний бывший полузащитник взял бразды правления на "Вестфаленштадионе".

Вопросы по поводу сделки с производителем вооружений

Во время перерыва болельщики свистели, размахивая баннером, критикующим партнерство "Боруссии" с производителем вооружений Rheinmetall. Протестующие пытались сорвать матч, развернув макет танка с грузовика, но безуспешно. Недовольство было очевидно на трибунах, но выражалось цивилизованно. Организаторы, возможно, запаниковали перед матчем, но напряжение быстро прошло. Реклама энергетических напитков и онлайн-казино вскоре заменила объявления о вкладе производителя вооружений. Болельщики, казалось, не обратили внимания на перерыв.

Погода и возвращение "Боруссии"

Болельщики наслаждались приятной погодой поздним летом, радуясь возвращению своей команды. Когда матч подходил к концу, они сняли футболки, пели и подбадривали Джейми Гиттensa выполнить соло перед южной трибуной.

От " Almost-Gittens" к Гиттенсу

Гиттенс избавился от двойной фамилии этим летом, а также от бремени почти в одиночку выиграть матч. Его выступления часто не оправдывали ожиданий. Но на этот раз все было иначе. За 30 минут, проведенных на поле (он вышел в стартовом составе в 60-й минуте вместо Дониелла Малена), Гиттенс впечатлил, став первым топ-субститутом нового сезона.

Гиттенс открыл счет в матче в 72-й минуте, воспользовавшись глубоким пасом Паскаля Гроса. Он обошел Расмуса Кристенсена из "Фрайбурга", оставив его без шансов на защиту, и отправил мяч в ворота. Болельщики "Боруссии" ликовали, но они должны были разозлиться вместо этого. Хаби из "Фрайбурга" имел отличный шанс выйти вперед за минуту до этого, но ошибка Нико Шлоттербека помешала ему воспользоваться им. "Если бы Хаби забил, все бы изменилось", - сказал позже тренер "Фрайбурга" Дино Топпмёллер. "Это был решающий момент".

Победа "Боруссии" в конце

"Боруссия" заработала первые три очка нового сезона во втором компенсированном минуте, когда казалось, что шанс "Фрайбурга" был пресечен подкатом запасного Рами Бенсебаини. Быстрая контратака привела к голу Гиттенса, что очень обрадовало домашних болельщиков.

Уход Рюса и Хуммельса

Опытные игроки Марко Рюс и Матс Хуммельс покинули "Боруссию" этим летом, а Хуммельс перешел в интернет, а Рюс - в Лос-Анджелес. "Произошло многое", - объяснил спортивный директор Себастьян Кель, упомянув уходы и приходы, в том числе Мауро Биера, Серу Гюирасси, Вальдемара Антона, Яна Куто и Паскаля Гроса, который ассистировал голу Гиттенса.

Уход Рюса ознаменовал конец его карьеры в "Боруссии", в то время как Хуммельс остался любимым игроком, делясь своими новыми опытами в интернете. Хуммельс написал: "Все кажется странно обычным", - сопроводив пост скриншотом матча перед перерывом.

Шахин просит терпения

Отсутствие Рюса и Хуммельса мало повлияло на знакомую атмосферу на "Хауптштадионе". Команда Шахина сохранила контроль над мячом, "Фрайбург" упорно прессинговал, пытаясь сорвать их атаки, и "Боруссия" отбивалась от множества угловых. Первый тайм прошел в основном без происшествий.

Первый удар по воротам "Боруссии" пришелся на 30-ю минуту после комбинации с участием сдержанного Дониелла Малена, Юлиана Райерсона и Карима Адееми. Несмотря на слабость удара, он представлял угрозу для ворот.

В середине августа Шахин ранее просил болельщиков о чем-то необычном в футболе - времени и терпении. Он сказал это, когда экспозиция "Боруссии" против "Фрайбурга" была еще минимальной. Даже после того, как он подтвердил на Sky, что "Мы знаем, что должны выступать!", слова Шахина все еще актуальны.

Недавно "Боруссия" обыграла "Феникс Любек" со счетом 4:1 в кубке, мало что прояснив. После этого Юлиан Брандт пообещал показать беспрецедентный мастер-класс по передачам. Брандт был прав, так как "Боруссия" провела около 700 передач против "Фрайбурга", в то время как соперник сделал всего около 300.

Паскаль Гросс как замена для "Боруссии" Хака

Недавно подписанный ветеран Бундеслиги Паскаль Гросс должен управлять этой передающей машиной в "Боруссии". Родившийся в Маннхейме, 33-летний Гросс вернулся в Бундеслигу после семи плодотворных лет в изгнании в Брайтоне на южном побережье Англии. Прибытие собственного "Гранта Хака" "Боруссии" после его ухода из "Арсенала" прошлым летом ждали с нетерпением.

Гросс, скорее всего, задаст тон и будет диктовать игру. За 10 миллионов евро он стал флагманским приобретением Дортмунда, доказав свой талант более чем 100 активными касаниями, хладнокровием и грацией. Он не нуждается в скорости, чтобы блистать, его максимальная скорость была зафиксирована всего около 26 км/ч, в отличие от быстрого спринтера Адейеми, чья скорость почти 34,57 км/ч.

Напряжение, которое сопровождало tenure бывшего тренера Терзича, также было очевидно в суетливой игре мячом Эмре Кана. Но с Гроссом рядом, Кан нашел утешение, у него появилось больше возможностей для перехвата. Против Франкфурта это сработало в некоторой степени. Кан также допустил несколько ошибок, но оборона Дортмунда осталась невредимой. Одним из самых запоминающихся моментов матча стал эпизод, когда Кан в отчаянной попытке остановить молодую звезду Франкфурта Экитике, бежавшего к воротам BVB в конце первого тайма, совершил тактический фол, но не преуспел. Вместо этого он оторвал кусок красной футболки Экитике и швырнул его на поле, где он лежал несколько минут.

Феликс Цвайер, арбитр, кажется, не заметил выходок Кана по возвращении в Дортмунд, примерно через три года после его последнего появления, что было смиренно принято Джудом Белингемом. Берлинец держался в тени на протяжении всей игры и, похоже, остался доволен своей игрой.

Подобным образом, энтузиазм Гиттensa после дубля в матче был очевиден. "Первая игра так важна. Это захватывающее чувство забить два гола перед лучшими фанатами мира", - сказал он радостно. Ни один из них не знал, куда их поведет сезон 2023 года. Сахин боролся с новыми ожиданиями в спортивной студии, сохраняя свою агрессивную позицию. Что касается финального матча сезона, он вежливо упомянул, что не возражал бы против участия. Пока это не так. Мы начинаем сначала. Удерживая 66% владения мячом, совершая бесчисленные передачи и сохраняя контроль, BVB продемонстрировал, на что они способны. Но никто не ожидал этого от них.

Нури Шахин, новый менеджер Боруссии Дортмунд, был местным талантом, который сменил Эдина Терзича на посту главного тренера в 2021 году. Несмотря на протесты против сотрудничества Дортмунда с компанией-производителем оружия Rheinmetall во время матча против Eintracht Frankfurt, Боруссия Дортмунд заработала свои первые три очка в сезоне, победив со счетом 2:0 благодаря голу Джейми Гиттensa на 72-й минуте.

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