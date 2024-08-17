"Боруссия Монхенгладбах" отвечает на неудачи вдохновляющими целями

После Майнца 05, FC St. Pauli и TSG Hoffenheim, следующей командой Бундеслиги, одержавшей победу в первом раунде Кубка, стала «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Первоначальный дефицит и нереализованный пенальти не помешали их продвижению.

Эрцгебирге Ауэ vs Боруссия Мёнхенгладбах 1:3 (1:1)

Удачное начало с захватывающими голами: несмотря на сопротивление, «Боруссия» из Мёнхенгладбаха смогла пройти во второй раунд Кубка Германии. Команда Бундеслиги обыграла команду третьего дивизиона «Эрцгебирге Ауэ» со счетом 3:1 (1:1), что стало их 11-й подряд победой в первом раунде. Игра началась с серии голов, задавшей тон для трудного предыдущего сезона.

Франк Онорат (35.) забил с эффектного удара «скорпионом», а Лука Нетц (52.) точно пробил в угол. Алассан Плеа (70.) добавил еще один гол, обеспечив преимущество во второй половине матча. «Эрцгебирге Ауэ» открыл счет благодаря удачной атаке, в результате которой Мика Клаусен забил на 8-й минуте. Перед перерывом Юлиан Вейгл из «Гладбаха» не реализовал пенальти против капитана «Ауэ» Мартина Мэннеля.

Начало сезона выдалось трудным для «Боруссии», но они надеются на лучшее впереди. Закончив предыдущий сезон на 14-м месте, клуб не оправдал ожиданий, но главного тренера Герардо Сеоане оставили, и он выиграл все предсезонные матчи, а также подписал интересных новых игроков: полузащитника Кивина Стёгера (из Bochum) и форварда Тима Кляйндиенста (из Heidenheim), которые оба вышли в стартовом составе в субботу.

«Эрцгебирге Ауэ» оказалась нежелательным соперником, несмотря на свой статус команды низшего дивизиона. Саксонцы уже выиграли два матча в третьем дивизионе и начали игру уверенно. После примерно 30 минут «Гладбах» нащупал свою игру, а удар «скорпионом» Онората с девяти метров стал началом матча, который в основном проходил у ворот хозяев.

ТСВ Шотт Майнц vs Грейтер Фюрт 0:2 (0:1)

Грейтер Фюрт подтвердил свой статус фаворита и вышел во второй раунд. Они обыграли команду шестой лиги ТСВ Шотт Майнц со счетом 2:0 (1:0) при 4235 зрителях на стадионе «Брюхвег». Голы забили Денис Србени (8-я минута) и Марон Мустафа (82-я).

Гости имели преимущество, но хозяева создали несколько моментов для ничьей. Леннарт Тум (19-й) не использовал свой лучший шанс, не забив с пяти метров. Форвард «Фюрта» Юлиан Грин попал в перекладину. К сожалению, товарищ Грина Йомайне Консбрук был вынужден покинуть поле из-за жесткого фола.

Хотя гости испытывали трудности с реализацией моментов, они оставались оптимистичными до финального свистка, играя смело. Однако «Фюрт» хорошо оборонялся и в итоге обеспечил победу благодаря голу Мустафы, выбив храбрых хозяев из турнира.

После матча можно сделать следующий вывод: к победам «Боруссии» Мёнхенгладбах в Кубке добавится победа со счетом 3:1 над «Эрцгебирге Ауэ», что стало их 11-й подряд победой в первом раунде Кубка Германии.

После победы «Боруссия» Мёнхенгладбах может сказать: после этой победы мы сосредоточимся на поддержании своей формы в преддверии предстоящих матчей Бундеслиги.

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