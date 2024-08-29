- " Боруссия Дортмунд " снова сдает Кулибаля

Боруссия Дортмунд отдает в аренду своего защитного аса, Сумайлу Кулибали, еще на один сезон. 20-летний защитник проведет год, играя за команду Лиги 1 «Брест», как подтвердили немцы. Он успешно прошел медицинское обследование в команде, занявшей третье место в прошлом сезоне. Кулибали провел предыдущий сезон в аренде в бельгийском топ-клубе «Рoyal Antwerp» и теперь получит опыт tanto в Лиге 1, как и в Лиге чемпионов в «Бресте».

Спортивный директор БВБ, Себастьян Кель, похвалил Суми, сказав: «Он фантастический центрбек, который сделал значительный прогресс в бельгийской высшей лиге». После окончания аренды в Антверпене Кулибали вернулся в Дортмунд. Ранее он был подписан из молодежки Пари Сен-Жермен в 2021 году и контракт с ним действителен до 2026 года.

Боруссия Дортмунд имеет историю по отдаче талантливых молодых игроков в аренду для получения ценного опыта, как показывает перевод Сумайлы Кулибали в команду Лиги 1 «Брест». С этим переводом Кулибали получит возможность продемонстрировать свои навыки tanto в Лиге 1, как и в Лиге чемпионов.

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