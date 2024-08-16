- Боруссия Дортмунд получает прибыль в 44 млн евро

Боруссия Дортмунд, член Бундеслиги, добилась посленалогового прибыли в размере 44,3 миллиона евро в финансовом году 2023/2024. Это второй лучший результат в истории клуба, как объявил CEO Ханнес-Якоб Ватцеке на пресс-конференции по отчетности в Дортмунде. В последний раз BVB добился сопоставимой прибыли в 2013 году после своего появления в финале Лиги чемпионов УЕФА и продажи Марио Гётце в Байерн Мюнхен. Компания, котирующаяся на SDax, зафиксировала выручку в размере 607 миллионов евро по состоянию на конец июня, включая трансферы почти в 98 миллионов евро. В связи с новыми правилами бухгалтерского учета Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA теперь должна отдельно учитывать выручку и трансферы. Без продаж игроков, подобных переходу Джуда Беллингема в Реал Мадрид, выручка BVB составила 509,1 миллиона евро. В предыдущем году совокупная выручка, включая трансферы, составила 515,4 миллиона евро.

Ватцеке отметил, что руководство ставило среднесрочную цель достичь выручки более 500 миллионов евро без трансферов в 2019 году, до пандемии COVID-19. Эта цель теперь достигнута. Главный финансовый директор Томас Тресс объявил, что акционеры получат дивиденды впервые за годы, по шесть центов на акцию. "Это моя 20-я пресс-конференция по отчетности, и одна из более приятных", - сказал Ватцеке, представляя цифры.

Что касается прибыли более 44 миллионов евро, Ватцеке сказал: "Если критики скажут, что хороший результат полностью обусловлен трансфером Беллингема и финалом в Лондоне, они правы. Это наша основная деятельность. Но это не то, что можно повторять бесконечно". Выручка более 500 миллионов евро также является заявленной целью на будущие годы. Скорее всего, такая высокая прибыль не будет достигнута в новом сезоне. "Это случается только с большими трансферами и спортивным успехом", - сказал Ватцеке.

Спортивная перспектива Ватцеке вызывает хорошее чувство. Он очень доволен политикой трансферов, хваля новых подписаний за их потенциал и работу ответственных лиц, Ларса Риккена и Себастьяна Кельха.

"Ассоциация акционеров" аплодировала отличному финансовому результату Боруссии Дортмунд, а CEO упомянул их удовлетворение тем, что наконец-то достигнута среднесрочная цель, поставленная в 2019 году. Несмотря на значительный вклад продаж игроков, подобных Джуду Беллингхаму, "Ассоциация менеджеров" хвалит команду менеджеров за то, что они проложили путь к достижению выручки более 500 миллионов евро без трансферов.

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