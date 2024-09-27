" Боруссия Дортмунд " непреднамеренно уклоняется от позорного упрека

В начальной фазе матча «Боруссия Дортмунд» столкнулась с ранним отступлением против «ВФЛ Bochum», который еще не одержал победу. Это потенциальное поражение могло обернуться позором для БВБ, но они переломили ситуацию и добились богатой на голы победы. Серу Гиррасси был решающим в этом comeback, приведя Дортмунд к стойкой победе после плохой игры в Штутгарте. БВБ удалось оправиться от двухголового отставания и победить своих решительных соседей из ВФЛ Bochum со счетом 4:2 (1:2). Гиррасси забил дважды и ассистировал в пенальти, который привел к ничьей, тем самым помогая команде избежать кризиса. Тем не менее, неопределенность относительно нового направления Дортмунда сохраняется.

Дортмунд начал игру уверенно, но затем впал в хаос на тридцать минут, едва не упустив победу со счетом 0:4. К счастью, команда ушла на перерыв, уступая всего 2:0 после голов Матуса Бера (16.) и Дани де Вита (21.). Затем Гиррасси взял инициативу на себя, сравняв счет (44.), заработав пенальти после фола Эмре Кана, который привел к ничьей 2:2, и в итоге забил победный гол (75.). Феликс Нмеча (81.) забил последний гол.

Вопрос о решении Кобеля

После разочаровывающего поражения со счетом 1:5 в Штутгарте новый тренер Свен Сахин извлек уроки из своих ошибок. Несмотря на необходимость, он внес лишь незначительные изменения в состав, заменив травмированного Марселя Сабицтера Эмре Каном, дебютировав Яном Куто на позиции правого защитника, и включив Джейми Гиттensa в состав.

На «Бохум» оказывалось давление, так как под руководством тренера Петера Зейдлера они еще не выиграли ни одного из шести матчей. Дортмунд доминировал в игре, у Каррима Адееми был первый серьезный шанс после удара головой (11.). Неоднократно БВБ пробивался в штрафную соперника, но их останавливали защитники. Патрик Дрюес спас удар Юлиана Брандта с 18 метров.

Момент переломный, когда «Бохум» начал быстрые, прямые атаки после возвращения мяча. Этот тактический ход сработал, так как после розыгрыша «стенка» с Филиппом Hofmann, Матус Бера забил с левого фланга точным ударом, едва не промахнувшись мимо Грегора Кобеля и штанги. Дортмунд еще больше усложнил свою ситуацию, когда Кобель потерял мяч из-за захвата рукой Мирона Бода, что привело к легкому голу Дани де Вита в пустые ворота.

Звездная игра Гиррасси

Несмотря на трудности, Дортмунд продолжил наступление. Дани де Вит и Мирон Бодю имели еще больше возможностей (24 и 33), а Юлиан Брандт должен был добавить в их счет, но ему помешал Гиррасси. В то же время Брандт имел шанс забить (39.), но Гиррасси перехватил и забил головой, развернув интригующую игру.

Сорок пять минут оставалось, чтобы избежать еще одного отступления, и Дортмунд боролся. «Бохум» защищался стойко, отдавая все в каждом единоборстве и празднуя свои победы как голевые моменты. Бывший игрок «Дортмунда» Феликс Пассак сфолил на Гиррасси, что привело к пенальти для Дортмунда.

Как и ожидалось, Дортмунд сбавил обороты после своего comeback. «Бохум» воспользовался этой возможностью и почти забил, Морitz Broschinski едва не забил через две минуты после выхода на замену (64.). Но в конце концов атака Дортмунда оказалась неудержимой.

«ВФЛ Bochum» столкнулся с трудным испытанием в матче против ВФЛ Bochum, так как они еще не одержали победу в шести матчах. Несмотря на трудности, Гиррасси сыграл решающую роль в переломном моменте для Дортмунда, забив дважды и ассистировав в пенальти, который привел к ничьей.

Новый тренер Дортмунда, Свен Сахин, внес лишь незначительные изменения в состав перед матчем против ВФЛ Bochum, заменив травмированного Марселя Сабицтера Эмре Каном и дебютировав Яном Куто на позиции правого защитника.

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