" Боруссия Дортмунд " дрожит от ожидания триумфа

В первом тайме "Боруссия Дортмунд" продемонстрировала впечатляющую игру против "1. FC Хайденхайм", где Karim Adeyemi возглавил атаку. BVB удерживала доминирующую позицию, и Adeyemi, свежий после гола за сборную U21 во время перерыва, был почти непобедим. Команда казалась на пути к легкой победе, но спорный пенальти в пользу Хайденхайма нарушил их ход.

Гости воспользовались этой возможностью, сократив счет. BVB начала спотыкаться в хаотичных финальных фазах матча. Однако, когда все казалось, что ситуация выходит из-под контроля, на поле появился Emre Can.

Несмотря на сильный старт, BVB усложнила себе задачу из-за некоторых ошибок в обороне. Adeyemi (17', 41') блистал в атаке, забивая и ассистируя, а Мален (12') завершил отличную комбинацию. Капитан Emre Can поставил точку, реализовав пенальти в дополнительное время (90.+3, после видеоповтора). Дебютант Serhou Guirassy имел несколько шансов, но не смог забить, к своему разочарованию. Хайденхайм забил дважды, через Пиринга (39') и снова через Брюнига (74', пенальти), но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить их первое поражение в сезоне и потерю лидерства в лиге.

Жаркий старт для BVB

Дортмунд начал матч с большой интенсивностью и быстро наладил ритм в атаках. Хотя Паскаль Гросс упустил ранний шанс, Мален не повторил этой ошибки, быстро реализовав свой момент. "Боруссия" затем забила второй гол после быстрой контратаки. Команда выглядела остроумной, подвижной и опасной.

Адеями, окрыленный успехом на международном уровне, был практически непобедим. Хайденхайм был вынужден гнаться за мячом и играть в спешке с владением, вызывая раздражение у тренера Франка Шмидта. Даже Пол Вanner, обычно уравновешенный, не смог успокоить игру. Тем не менее, Пиринга нашел брешь в штрафном ударе, воспользовавшись ошибкой Вальдемара Антона, чтобы сравнять счет. Но Адеями быстро восстановил преимущество BVB, сводя на нет значение их первого пропущенного гола в сезоне.

Продолжающееся доминирование Адеями

Во втором тайме Адеями продолжал досаждать сопернику. После сольного прорыва Малена он близко подобрался к тому, чтобы увеличить преимущество BVB, а пас от Адеями к Гюisseau не удался. Дортмунд сохранял контроль, несмотря на упущенные возможности Гюisseau. Даже когда на поле появился Марко Сабицер, забивший, казалось, четвертый гол (66'), он был аннулирован из-за рукой Гросса.

Внезапно ход матча изменился в 72-й минуте, когда Гюisseau был заменен на Максимилиана Бейера. Хайденхайм учуял возможность и стал давить сильнее. BVB отступила и стала полагаться на контратаки, но гости начали сравниваться. После рукой Траоре Дортмунд смог закрепить ничью. Несмотря на поздний испуг, они вышли победителями, сохранив лидерство в таблице Бундеслиги.

После захватывающего первого тайма футбол продолжал доминировать во втором для "Боруссии Дортмунд". Karim Adeyemi, полный уверенности после своих международных голов, продолжил свою блестящую игру, создавая проблемы сопернику.

Несмотря на множество шансов, Адеями и его товарищи по команде не смогли увеличить преимущество во втором тайме, в итоге довольствуясь напряженной победой.

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