- "Боруссия" добивается повышения авторитета на верхнем уровне стадиона.

Боруссия Дортмунд, футбольная команда Бундеслиги, и энергетический гигант Эссена, RWE, планируют установить обширную солнечную энергетическую систему на крыше Signal Iduna Park. Более 9500 новых солнечных панелей, общей мощностью более 4,2 мегаватт, находятся в планах. Проект начнет работу в 2025 году, заменив устаревший, как сообщается в отчете RWE. Эта солнечная система станет крупнейшей из когда-либо установленных на крыше стадиона в Германии, подчеркивает RWE.

Также будет установлен аккумулятор емкостью 3400 киловатт-часов. Этот аккумулятор будет служить резервным источником энергии в солнечные дни. По словам представителя RWE, теоретически, солнечная энергия, вырабатываемая ежегодно, превысит потребление электроэнергии всеми домашними играми BVB в тот же период. Любую излишнюю вырабатываемую энергию RWE будет продавать и подавать в электрическую сеть от имени BVB.

Солнечная система является частью шестилетнего "договора о устойчивом развитии" между RWE и BVB. В апреле 2024 года RWE и BVB уже установили меньшую солнечную систему с более чем 200 панелями на близлежащем здании. С этими новыми солнечными системами BVB стремится снизить свои расходы на энергию. Впереди еще больше проектов, связанных с энергией.

В новостном релизе RWE сообщается, что солнечная энергетическая система на крыше Signal Iduna Park, питаемая футбольной командой Боруссия Дортмунд и RWE, должна генерировать достаточно энергии, чтобы превысить годовую потребность в электроэнергии всех домашних игр BVB. Этот амбициозный солнечный проект, соответствующий их шестилетнему договору о устойчивом развитии, поможет Боруссии Дортмунд снизить свои расходы на энергию.

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