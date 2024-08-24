"Боруссия" борется за победу в первом матче, болельщики выражают недовольство танками

В дебютном матче сезона Бундеслиги для «Боруссии» Дортмунд 20-летний Джейми Гиттенс, теперь известный как Джейми, блистает, забивая два гола. Это дает новому тренеру Нури Шаину первую победу, несмотря на медленное начало «Боруссии». Зрители демонстрируют свой протест.

Двойной удар Джейми (72' и 90'+3) завершил победу «Боруссии» Дортмунд со счетом 2:0 над «Эйфенхейном» Франкфурт, продлив серию побед в стартовых матчах до десяти лет подряд. Несмотря на победу, команда оставила много вопросов после своей посредственной игры. «Боруссии» было сложно придумать стратегии, и они допускали необоснованные ошибки. Более показательные выступления необходимы для достижения амбициозных целей.

Оценка нового тренера и судьи

При температуре 30°C и ясной погоде все внимание было приковано к Нури Шаину, новому менеджеру. В отличие от победы в Кубке 4:1 над «Фениксом» Любек, Шаин сделал всего одну замену, заменив Гиттensa на Дониелла Малена. Вундервальд и Паскаль Гросс также продемонстрировали свои навыки с самого начала.

Феликс Цвайер, судья, также был в центре внимания, вернувшись впервые после поражения 2:3 от «Баварии» в декабре 2021 года. После матча ветеран «Боруссии» Джуд Бellingham критиковал Цвайера, что усилило напряжение. В результате Цвайер взял перерыв, и DFB временно не назначал его на матчи «Боруссии».

Цвайер не был главным героем, так как «Эйфенхайм» агрессивно начал, сделав трудным для «Боруссии» создание голевых моментов.

Протест против спонсорства Rheinmetall

С редкими возможностями Шаин оставался возбужденным на скамейке запасных, активно жестикулируя и давая советы своей команде. Даже после перерыва на воду игра «Боруссии» оставалась вялой. Они неоднократно допускали элементарные ошибки и казались робкими.

Перед перерывом внимание переключилось на Цвайера. После удара головой Антона болельщики «Боруссии» требовали пенальти из-за якобы рукой Фарэса Чаиби. Однако первый контакт был с головой Чаиби.

После перерыва зрители на южной трибуне продемонстрировали плакаты против спорного партнерства с Rheinmetall. Затем игра возобновилась, с попыткой Юлиана Брандта, близкой к цели (49'), и попыткой Омара Мармуша, спасенной Грегором Кобелом (57').

Максимилиан Бейер дебютировал дома в футболке «Боруссии» Дортмунд. Лучший шанс был у «Эйфенхайма», но Чаиби в итоге промахнулся с близкого расстояния. В итоге Джейми забил победный гол потрясающим ударом с поворота.

Во второй половине матча «Боруссия» Дортмунд и Джейми Гиттенс, теперь известный как Джейми, столкнулись с протестами со стороны южной трибуны из-за их партнерства с Rheinmetall. Несмотря на протесты, Джейми забил победный гол потрясающим ударом с поворота, обеспечив победу «Боруссии» Дортмунд со счетом 1:0 над «Эйфенхейном» Франкфурт.

Новый тренер Нури Шаин принял решение заменить Джейми на Дониелла Малена во время матча, несмотря на впечатляющую игру Джейми в первом матче Бундеслиги сезона, в котором он забил два гола «Эйфенхейну» Франкфурт.

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