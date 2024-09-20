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СпортНовостиМакс Верстаппен здесь.

Борющийся колосс Ред Булл также пренебрегает ценным обычаем

Ближайший грядущийваны в Сингапуре?

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Водителям Макса Верстаппена нужно постоянно потреблять много жидкости в Сингапуре.
Водителям Макса Верстаппена нужно постоянно потреблять много жидкости в Сингапуре.

Борющийся колосс Ред Булл также пренебрегает ценным обычаем

Макс Ферстаппен из Red Bull в Формуле 1 еще не побеждал в Сингапуре, и победа там могла бы стать долгожданным стимулом для борющегося чемпиона. Однако это маловероятно в ближайшее время. Чтобы избежать любых проблем в борьбе за титул, команда решила отказаться от специальной ливреи, которую они планировали для Гран-при Сингапура. Вместо этого машины Ферстаппена и Серхио Переса будут в обычном красном и синем дизайне, так как дополнительный цвет добавит около килограмма веса и может замедлить машины на 0,03 секунды за круг.

В текущем состоянии Ферстаппен и Перес отстают от своих соперников, поэтому дополнительный вес из-за специальной краски не оправдан. "Это не будет одним из наших лучших уик-эндов", - признал Ферстаппен, установив скромные ожидания на 18-й из 24-х гонок этого сезона: "Мы просто хотим стабилизировать машину и работать над этим".

Надежды на улучшение не много: Ферстаппен никогда не выигрывал в Сингапуре, и с тем, как Red Bull теряет позиции в чемпионате конструкторов в пользу McLaren, победа в 2024 году маловероятна. На прошлой неделе в Азербайджане Red Bull потерпела неудачу, когда они потеряли лидерство в чемпионате. Ферстаппен не выигрывал гонку в течение семи событий подряд, и его преимущество над преследователем Ландо Норрисом в McLaren сократилось до 59 очков. Гран-при Сингапура (в эфире воскресенье в 14:00 на Sky и в прямом эфире на ntv.de) быстро приближается.

Трасса в Сингапуре представляет значительные вызовы для Red Bull

"Мы изучили гонку прошлого года, чтобы улучшить", - сказал Ферстаппен, финишировавший шестым в 2023 году. Городская трасса в Сингапуре известна своей сложной конфигурацией, и в настоящее время McLaren и Ferrari опережают Red Bull. Mercedes также ожидает сильного выступления в вечерней гонке. Red Bull, однако, скептически настроена. "Наша машина, как правило, плохо справляется с неровностями и буграми", - отметил Ферстаппен. Кроме того, конкуренция усилилась, с быстрыми пилотами, такими как Норрис и победитель в Баку Оскар Пиастри в McLaren, и звездой Ferrari Шарлем Леклером в смеси.

"Вызов стал больше. Я надеюсь, но посмотрим, что будет", - сказал чемпион. В попытке сохранить производительность машины Red Bull решила избежать штрафа в виде дополнительного килограмма веса. "Каждый дополнительный грамм ухудшает производительность, и команда сосредоточена на сохранении этой машины как можно более конкурентоспособной в оставшейся части сезона 2024 года", - заявили в Red Bull.

На данный момент Ферстаппен все еще имеет небольшое преимущество благодаря своей ранней сезонной производительности. "Все в порядке", - заверил он с улыбкой в Сингапуре. После гонки пилоты получат четырехнедельный перерыв, прежде чем завершить сезон двумя тройными этапами. Ферстаппен хочет сохранять хладнокровие на своем пути к четвертому подряд титулу: "Посмотрим, как все пойдет".

Макс Ферстаппен признал вызовы, которые представляет трасса в Сингапуре, финишировав шестым там в прошлом году. Принимая во внимание вызовы, Макс согласен с решением Red Bull отказаться от специальной ливреи, стремясь сохранить производительность машины и избежать любого ненужного штрафа за вес.

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