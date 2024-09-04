- Борис Рейн выразил недовольство после обсуждения миграции

Глава конференции премьер-министров (МПК), Борис Рейн от ХДС, выразил разочарование результатами высокоуровневых дискуссий по миграции, так как они не предлагают никаких ограничений на нелегальную иммиграцию. По словам Рейна, который spoke с Deutsche Presse-Agentur в Висбадене, дискуссии в Берлине не соответствуют предыдущим решениям МПК в сотрудничестве с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ).

На их последней встрече 20 июня в канцелярии федеральное и земельное правительства согласовали "чёткие и целенаправленные действия против неконтролируемой иммиграции, которые эффективно снимают давление и предотвращают нерегулярную иммиграцию", объяснил Рейн. Это включает в себя продвижение соглашений о миграции и репатриации на высшем политическом уровне, в частности, с странами, из которых приезжают в Германию большинство нерегулярных беженцев с низкими квотами признания.

Рейн критикует задержку в миграционной политике

К числу мер, ранее согласованных МПК и канцлером, относится "обязательство федерального правительства разработать директиву ЕС о возвращении таким образом, чтобы она также включала процедуры отказа от лиц из безопасных третьих стран", добавил Рейн, министр-президент Гессена. "Это включает в себя обработку процедур убежища в транзитных и третьих странах. Федеральное правительство уже давно обещало конкретные модели для этого. Когда же они будут реализованы? Это занимает слишком много времени", - критиковал Рейн.

Рейн подчеркнул, что канцлер Шольц должен сделать ограничение нелегальной миграции приоритетной задачей. "Пока федеральное правительство не продемонстрирует реальную готовность к радикальной смене курса в области миграции, у меня нет причин участвовать в таком обсуждении как министр-президент", - заявил Рейн. Партия ХДС Рейна выиграла выборы в Гессене в октябре прошлого года и в настоящее время правит в Висбадене с СДПГ.

"Мы не здесь, чтобы нянчиться"

Управляемая "светофором" коалиция имеет поддержку всех голосов Союза в Бундестаге и Бундесрате на более безопасные страны происхождения, отказы на границе, отмену семейного воссоединения и т.д. Задача реализации этих законов лежит на управляемой "светофором" коалиции. "Мы не здесь, чтобы нянчиться", - предостерег Рейн.

После нападения в Солingen, в результате которого погибли трое человек, и значительных успехов АФД на выборах в землях Тюрингия и Саксония состоялись предварительные переговоры между федеральным правительством, Союзом как крупнейшей оппозиционной силой и федеральными землями в Берлине. На закрытом совещании присутствовал министр внутренних дел Гессена Роман Позек (ХДС), но не Рейн лично.

Европейский совет, как высшее политическое тело Европейского Союза, мог бы сыграть ключевую роль в заключении соглашений о миграции и репатриации с странами происхождения, как предложил Рейн. Задержка в реализации согласованных миграционных политик, таких как обработка процедур убежища в транзитных и третьих странах, стала предметом критики для Рейна, подчеркивая необходимость срочных мер.

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