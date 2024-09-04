Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Совет

Борис Рейн выразил недовольство после обсуждения миграции

Глава встречи министров взглянула на неудовлетворительные итоги саммита по беженцам. Несмотря на одобрение в июне всеобъемлющих мер, их эффективное внедрение оказалось сложной задачей.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Борис Рейн, придерживающийся ХДС, продолжает выражать неудовольствие политикой по вопросам беженцев...
Борис Рейн, придерживающийся ХДС, продолжает выражать неудовольствие политикой по вопросам беженцев федерального правительства.

- Борис Рейн выразил недовольство после обсуждения миграции

Глава конференции премьер-министров (МПК), Борис Рейн от ХДС, выразил разочарование результатами высокоуровневых дискуссий по миграции, так как они не предлагают никаких ограничений на нелегальную иммиграцию. По словам Рейна, который spoke с Deutsche Presse-Agentur в Висбадене, дискуссии в Берлине не соответствуют предыдущим решениям МПК в сотрудничестве с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ).

На их последней встрече 20 июня в канцелярии федеральное и земельное правительства согласовали "чёткие и целенаправленные действия против неконтролируемой иммиграции, которые эффективно снимают давление и предотвращают нерегулярную иммиграцию", объяснил Рейн. Это включает в себя продвижение соглашений о миграции и репатриации на высшем политическом уровне, в частности, с странами, из которых приезжают в Германию большинство нерегулярных беженцев с низкими квотами признания.

Рейн критикует задержку в миграционной политике

К числу мер, ранее согласованных МПК и канцлером, относится "обязательство федерального правительства разработать директиву ЕС о возвращении таким образом, чтобы она также включала процедуры отказа от лиц из безопасных третьих стран", добавил Рейн, министр-президент Гессена. "Это включает в себя обработку процедур убежища в транзитных и третьих странах. Федеральное правительство уже давно обещало конкретные модели для этого. Когда же они будут реализованы? Это занимает слишком много времени", - критиковал Рейн.

Рейн подчеркнул, что канцлер Шольц должен сделать ограничение нелегальной миграции приоритетной задачей. "Пока федеральное правительство не продемонстрирует реальную готовность к радикальной смене курса в области миграции, у меня нет причин участвовать в таком обсуждении как министр-президент", - заявил Рейн. Партия ХДС Рейна выиграла выборы в Гессене в октябре прошлого года и в настоящее время правит в Висбадене с СДПГ.

"Мы не здесь, чтобы нянчиться"

Управляемая "светофором" коалиция имеет поддержку всех голосов Союза в Бундестаге и Бундесрате на более безопасные страны происхождения, отказы на границе, отмену семейного воссоединения и т.д. Задача реализации этих законов лежит на управляемой "светофором" коалиции. "Мы не здесь, чтобы нянчиться", - предостерег Рейн.

После нападения в Солingen, в результате которого погибли трое человек, и значительных успехов АФД на выборах в землях Тюрингия и Саксония состоялись предварительные переговоры между федеральным правительством, Союзом как крупнейшей оппозиционной силой и федеральными землями в Берлине. На закрытом совещании присутствовал министр внутренних дел Гессена Роман Позек (ХДС), но не Рейн лично.

Европейский совет, как высшее политическое тело Европейского Союза, мог бы сыграть ключевую роль в заключении соглашений о миграции и репатриации с странами происхождения, как предложил Рейн. Задержка в реализации согласованных миграционных политик, таких как обработка процедур убежища в транзитных и третьих странах, стала предметом критики для Рейна, подчеркивая необходимость срочных мер.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Федеральные земли Германии

"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.
Федеральные земли Германии

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно