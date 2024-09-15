Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши.

Сегодня большой день: Борис Беккер женится в третий раз, и празднование уже началось. Сообщается, что для торжества выбраны только самые роскошные места. Вечеринка по случаю девичника была настоящим зрелищем, судя по тому, что мы знаем о прибытии Беккера и его будущей супруги.

В эту субботу, 56-летний Борис Беккер сочетается браком со своей невестой Лилиан де Карвалью Монтейру. Как сообщалось ранее, пара обменяется клятвами в живописном итальянском городе Портофино.

Тема празднования - "Долче вита". Первое дорогое событие уже состоялось: девичник в роскошном ресторане Puny, любимом среди знаменитостей. По данным RTL, на вечеринку пришли около 100 гостей, и она обошлась примерно в €25,000. Ясно, что Беккер и его невеста не скупятся на расходы.

На официальном Instagram-аккаунте Беккера видно, как пара прибыла на место на роскошной скоростной лодке. Их приветствовали аплодисментами, когда они ступили на берег. Будущая жена Беккера была в легком платье с черными горошками и посылала воздушные поцелуи толпе. Она даже появилась босиком. Как настоящий джентльмен, Беккер позволил ей стать центром внимания.

RTL сообщает, что кульминацией события станет еще более роскошное мероприятие: пара обменяется клятвами в исторической Аббации della Cervara на Монте ди Портофино. Бывший монастырский комплекс, включая часовню, также послужит жильем для пары и их близких родственников. RTL предполагает, что весь пакет может обойтись примерно в €300,000. После церемонии бракосочетания в старом монастыре Cervara пара, якобы, будет праздновать в престижном отеле Splendido.

Теннисная легенда Борис Беккер уже дважды ходил под венец. Его первый брак с Барбарой Фелтус, матерью его сыновей Элиаса и Ноа, длился с 1993 по 2001 год. Его второй союз с Шarlely "Лилли" Керсенберг, матерью его третьего сына Амадеуса, официально не был расторгнут до 2023 года, несмотря на годы раздельного проживания. Борис Беккер встречается с Лилиан де Карвалью Монтейру с 2020 года.

Не буду приукрашивать: роскошь третьей свадьбы Бориса Беккера вызывает некоторые вопросы, учитывая его финансовые трудности. Несмотря на прошлые проблемы с браком и финансами, Беккер, похоже, настроен сделать эту свадьбу грандиозной.

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