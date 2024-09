Борис Бекер и его будущая жена, запечатленные в итальянских пейзажах

Слухи ходили уже несколько недель, что Борис Беккер готовится к третьему браку. Говорят, что он собирается жениться на своей подруге Лилиан де Карвалью Монтейро в живописном итальянском городе Портофино в эти выходные. Пара была замечена в живописном прибрежном районе недавно.

По данным RTL и других источников, 56-летний Беккер собирается обменяться клятвами с де Карвалью Монтейро в эти выходные. Темой их празднования, как сообщается, станет "Долче Вита", и торжества начнутся с мальчишника в пятницу вечером. Свадьба якобы назначена на субботу.

Де Карвалью Монтейро и Беккера видели в Портофино незадолго до предполагаемого свадебного торжества. Они посетили монастырь Cervara, место проведения их предполагаемой свадебной церемонии, и были также сфотографированы за романтическим ужином, где их видели держащимися за руки.

Доказательства со страницы Elias Becker в социальных сетях

Сын Бориса Беккера от первого брака с Барбарой Фелтус, Элиас, кажется, также присоединился к празднованиям в Портофино. Элиас, которому 25 лет, опубликовал два снимка в своей истории в Instagram, которые, похоже, сделаны в Портофино.

Было много спекуляций по поводу списка гостей на третью свадьбу Беккера. Например, Анна Ермакова, дочь Беккера от внебрачной связи, якобы не была приглашена. Также был скандал из-за 14-летнего сына Беккера Амадеуса, чья мать Лилли Беккер подтвердила, что он не был приглашен.

После свадебной церемонии в монастыре Cervara Беккер и де Карвалью Монтейро, как сообщается, отпразднуют свой союз в роскошном отеле Splendido. Первый брак Бориса Беккера с Барбарой Фелтус закончился в 2001 году, а его второй брак с Шarlely "Лилли" Керсенберг, матерью Амадеуса, finally concluded in 2023 after years of separation. Беккер и де Карвалью Монтейро встречаются с 2020 года.

Свадьба Бориса Беккера и Лилиан де Карвалью Монтейро обещает быть грандиозной, с их празднованием в роскошном отеле Splendido. После обмена клятвами в монастыре Cervara их брак будет официально заключен.

