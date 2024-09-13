Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиБрак

Борис Бекер и его будущая жена, запечатленные в итальянских пейзажах

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

Борис Бекер и его будущая жена, запечатленные в итальянских пейзажах

Слухи ходили уже несколько недель, что Борис Беккер готовится к третьему браку. Говорят, что он собирается жениться на своей подруге Лилиан де Карвалью Монтейро в живописном итальянском городе Портофино в эти выходные. Пара была замечена в живописном прибрежном районе недавно.

По данным RTL и других источников, 56-летний Беккер собирается обменяться клятвами с де Карвалью Монтейро в эти выходные. Темой их празднования, как сообщается, станет "Долче Вита", и торжества начнутся с мальчишника в пятницу вечером. Свадьба якобы назначена на субботу.

Де Карвалью Монтейро и Беккера видели в Портофино незадолго до предполагаемого свадебного торжества. Они посетили монастырь Cervara, место проведения их предполагаемой свадебной церемонии, и были также сфотографированы за романтическим ужином, где их видели держащимися за руки.

Доказательства со страницы Elias Becker в социальных сетях

Сын Бориса Беккера от первого брака с Барбарой Фелтус, Элиас, кажется, также присоединился к празднованиям в Портофино. Элиас, которому 25 лет, опубликовал два снимка в своей истории в Instagram, которые, похоже, сделаны в Портофино.

Было много спекуляций по поводу списка гостей на третью свадьбу Беккера. Например, Анна Ермакова, дочь Беккера от внебрачной связи, якобы не была приглашена. Также был скандал из-за 14-летнего сына Беккера Амадеуса, чья мать Лилли Беккер подтвердила, что он не был приглашен.

После свадебной церемонии в монастыре Cervara Беккер и де Карвалью Монтейро, как сообщается, отпразднуют свой союз в роскошном отеле Splendido. Первый брак Бориса Беккера с Барбарой Фелтус закончился в 2001 году, а его второй брак с Шarlely "Лилли" Керсенберг, матерью Амадеуса, finally concluded in 2023 after years of separation. Беккер и де Карвалью Монтейро встречаются с 2020 года.

Свадьба Бориса Беккера и Лилиан де Карвалью Монтейро обещает быть грандиозной, с их празднованием в роскошном отеле Splendido. После обмена клятвами в монастыре Cervara их брак будет официально заключен.

Они также исследовали монастырь Сервара и предполагаемое место их бракосочетания.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Близко к пяти миллионам человек выразили интерес к просмотру 'Шоу Helene Fischer' на ZDF в...
Общество

В каком эфире показывается шоу Хелен Фишер?

В каком эфире показывается шоу Хелен Фишер? Есть значительный рост интереса. Сообщается, что переговоры по условиям затянулись. Тем не менее, Хеллен Фишер объявила о достижении договоренности: Ее выступление также будет включено в рождественское шоу ZDF этого года. Съемки пройдут в начале декабря. Подробности шоу по-прежнему остаются в секрете. "Шоу

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дженнифер Хадсон готовится к праздничному сезону и предстоящему эпизоду своей ток-программы.
Общество

Дженнифер Хадсон готовится к праздничному сезону и предстоящему эпизоду своей ток-программы.

Несмотря на то, что последний альбом Дженнифер Хадсон вышел десять лет назад, она не прекращает петь свои мелодии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно