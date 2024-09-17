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Борьба с законом о позднем аборте приводит к гибели женщин в Америке

 and  Wendy Allen
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Протестующие в Атланте выразили свое недовольство после постановления Верховного суда, которое...
Протестующие в Атланте выразили свое недовольство после постановления Верховного суда, которое потенциально могло быeda-limitabbortion freedoms.}

Борьба с законом о позднем аборте приводит к гибели женщин в Америке

Следуя отмене закона об абортах в нескольких штатах США, в том числе в Джорджии, были ужесточены соответствующие regulations. Этот очевидный сдвиг в законодательстве привел к трагическим последствиям для беременной женщины в 2022 году. Согласно расследованиям, она столкнулась с осложнениями, и медицинские работники в течение длительного времени откладывали вмешательство, возможно, из-за неопределенности нового ужесточенного закона об абортах.

Как сообщает американская расследовательская платформа ProPublica, 28-летняя Эмбер Николь Терман не получила необходимой медицинской помощи из-за правовой ситуации, что привело к ее преждевременной смерти в августе 2022 года. ProPublica сослалась на выводы комитета штата, который изучал этот случай. Этот инцидент был классифицирован как первый официально признанный "предупредимый" случай смерти, связанный с осложнениями аборта, в США.

Терман столкнулась с редким осложнением после приема таблетки для аборта и умерла во время экстренной операции. Как сообщает ProPublica, врачи провели потенциально спасающую жизнь процедуру на несколько часов позже, чем следовало. В Джорджии недавно был принят закон, делающий расширение и выскабливание матки уголовным преступлением с ограниченными исключениями. Медицинские работники выразили обеспокоенность неопределенностью этого закона и трудностями в его толковании.

"Эмбер была бы жива, если бы Дональд Трамп и Брайан Кемп не навязали запрет на аборты", - заявила активистка Мини Тиммараджу из НКО "Свобода выбора". "Они несут ответственность за ее смерть".

С тех пор, как Верховный суд отменил общегосударственное право на аборт в июне 2022 года и передал полномочия по установлению законов об абортах штатам, в Джорджии и еще 21 штате США были введены ограничительные regulations в отношении абортов.

Врачи откладывают процедуру на 17 часов

Терман была вынуждена сделать аборт в штате Северная Каролина после шестой недели беременности из-за запрета на аборты в Джорджии. Однако после приема таблетки для аборта у нее возникли осложнения, потребовавшие госпитализации в Джорджии.

Врачи диагностировали острый сепсис. Несмотря на ухудшающееся здоровье Терман, они откладывали проведение расширения и выскабливания матки в течение 17 часов. Трагически, Терман умерла во время операции. "Она умерла в больнице, окруженная медицинским персоналом, который мог бы спасти ее", - написала феминистская писательница Джессика Вальенти в X. "Это результат ограничений на аборты".

После задержки врачей возникли опасения по поводу применения нового закона Джорджии об абортах со стороны медицинских работников, которые подчеркнули "другие" неоднозначности и трудности в толковании этого законодательства. Несмотря на трагедию, продолжаются дискуссии о реформировании закона для предоставления более четких руководств для таких ситуаций среди политиков и активистов.

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