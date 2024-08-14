- Бомба обезвредила в порту - А7 подняли

Пожарные успешно нейтрализовали авиационную бомбу времен Второй мировой войны в порту Гамбурга. "Команда по разминированию взрывоопасных предметов пожарной службы Гамбурга завершила нейтрализацию бомбы в Waltershof", - сообщили в пожарной службе в твиттере. Во время операции А7 и Гамбургский Эльбтуннель были полностью закрыты, что привело к километровым пробкам в обоих направлениях.

Ранее была найдена английская авиационная бомба весом 227 килограмм с percussion fuse на территории компании возле автострады. А7 между развязками Othmarschen и Waltershof была полностью закрыта, так как Эльбтуннель находится в непосредственной близости от места находки бомбы. Кёльнбрюкский мост закрывать не пришлось. Автомобилистам рекомендовалось избегать Гамбурга и А7 и использовать объезд через А1, А21 и B205 в обоих направлениях.

Пожарная служба установила зону безопасности радиусом 300 метров вокруг бомбы, которую пришлось эвакуировать. Так как это была промышленная зона, там не было жителей. Кроме того, был установлен предупредительный радиус 500 метров. В этом радиусе окна и двери должны были быть закрыты, а люди должны были находиться на стороне здания, противоположной бомбе. Два близлежащих судна были проинструктированы действовать соответственно.

После успешной нейтрализации движение на А7 и Гамбургском Эльбтуннеле было возобновлено, что облегчило заторы, с которыми столкнулись жители. Из-за предыдущего обнаружения бомбы всем, кто живет или работает в радиусе 1 километра от Эльбтуннеля, было рекомендовано следовать специальным правилам безопасности.

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