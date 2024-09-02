- Большое приветствие в этот особенный день.

31 августа звезда " Pretty Woman ", Ричард Гир, отпраздновал свой 75-й день рождения. Его жена Алехандра (41) отметила это событие в Instagram трогательным сообщением, опубликованным с опозданием.

"С днем рождения, моя единственная любовь", - написала Алехандра, мать его двоих младших сыновей. "После одиннадцати замечательных лет, все еще кажется, что мы только встретились", - добавила она, сопроводив пост очаровательным фото пары на красной ковровой дорожке - она в блестящем черном платье, а он в смокинге.

"Путешествие, которое мы начали, прекрасная семья, которую мы создали, и моменты, которые мы ценим, превосходят все мои мечты. Ты делаешь мою жизнь лучше во всех отношениях, и я так благодарна, что ты рядом со мной", - написала Алехандра, переполняемая любовью. Она закончила пост, желая ему "многих счастливых лет любви, радости и смеха вместе. С любовью, Але".

Празднование состоялось в Венеции

В течение уик-энда Гир присутствовал на гала-концерте amfAR и премьере "Трогательного бара" со своей женой, старшим сыном Хомером (24, от предыдущего брака с актрисой Кэри Лоуэлл) и двумя младшими сыновьями, Александром (5) и трехлетним ребенком, имя которого не разглашается. Алехандра, активистка политических вопросов, вышла замуж за Гира в 2018 году и также является матерью сына от другого союза.

"Их брак, длящийся уже одиннадцать лет, полон любви и радости, как видно из трогательного сообщения Алехандры по случаю дня рождения.

"Несмотря на то, что они женаты всего на несколько лет меньше, чем разница в возрасте, связь между Ричардом Гиром и его женой Алехандрой остается сильной, как видно из их празднования в Венеции".

Читайте также: