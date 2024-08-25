- Большое мероприятие с 3000 участниками отменено из-за непогоды.

Собрание на аэродроме Цвайбрюккена с участием около 3000 человек было неожиданно прервано из-за сильного дождя и порывов ветра. Организаторы мероприятия приняли решение прекратить его в субботу вечером, как сообщает полиция. Правоохранительные органы и сотрудники безопасности сотрудничали, чтобы освободить территорию. Люди укрылись в ближайших ангарах для самолетов и помещениях для хранения автомобилей, прежде чем продолжить свой путь домой. Жертв не зафиксировано. Организаторы цифрового фестиваля "Spaetschicht Saar" поделились печальными новостями в Instagram вечером. Они заявили: "К сожалению, нам приходится эвакуироваться из-за сильной бури. Это слишком опасно, и мы не можем рисковать безопасностью никого."

По словам властей в регионе Цвайбрюккена, из-за упавших деревьев и оборванных веток пришлось закрыть несколько дорог, в том числе улицу в центре города и части county и state route.

Организаторы цифрового фестиваля опубликовали в Instagram: "Дополнительная информация: из-за переноса основные выступления на сцене теперь состоятся в воскресенье." Несмотря на отмену мероприятия, организаторы стремились обеспечить безопасное продолжение фестивальных activities там, где это возможно.

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