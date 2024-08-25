Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Большое мероприятие с 3000 участниками отменено из-за непогоды.

Многие участники праздника столкнулись с помехами во время ночного сегмента outdoor-события. Организаторы события опасались безопасности.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Яростный шторм прервал фестиваль, на котором присутствовало около 3000 посетителей.
Яростный шторм прервал фестиваль, на котором присутствовало около 3000 посетителей.

- Большое мероприятие с 3000 участниками отменено из-за непогоды.

Собрание на аэродроме Цвайбрюккена с участием около 3000 человек было неожиданно прервано из-за сильного дождя и порывов ветра. Организаторы мероприятия приняли решение прекратить его в субботу вечером, как сообщает полиция. Правоохранительные органы и сотрудники безопасности сотрудничали, чтобы освободить территорию. Люди укрылись в ближайших ангарах для самолетов и помещениях для хранения автомобилей, прежде чем продолжить свой путь домой. Жертв не зафиксировано. Организаторы цифрового фестиваля "Spaetschicht Saar" поделились печальными новостями в Instagram вечером. Они заявили: "К сожалению, нам приходится эвакуироваться из-за сильной бури. Это слишком опасно, и мы не можем рисковать безопасностью никого."

По словам властей в регионе Цвайбрюккена, из-за упавших деревьев и оборванных веток пришлось закрыть несколько дорог, в том числе улицу в центре города и части county и state route.

Организаторы цифрового фестиваля опубликовали в Instagram: "Дополнительная информация: из-за переноса основные выступления на сцене теперь состоятся в воскресенье." Несмотря на отмену мероприятия, организаторы стремились обеспечить безопасное продолжение фестивальных activities там, где это возможно.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Федеральные земли Германии

Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.
Федеральные земли Германии

В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Федеральные земли Германии

Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.
Федеральные земли Германии

В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно