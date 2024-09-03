- Большое количество загрязненной земли выбрасывается на открытом месте раскопок.

Шесть человек, связанных со строительными материалами, находятся под следствием за незаконное сбрасывание тонн загрязненной земли в карьер Гarzweiler. Более 150 правоохранителей, в том числе из Северо-Западного управления уголовной полиции, прокуратуры Дортмунда и других ведомств, провели обыски в различных местах в Гревенбroke, Юхене, Крефельде и других местах. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении уголовной полиции и Центральном управлении по расследованию экологических преступлений (ЗУКЕ) в NRW, базирующемся в прокуратуре Дортмунда.

Ордеры на обыск были выданы на бизнес-премиях и местах проживания 56-летнего предпринимателя из Гревенбroke, его 24-летнего сына, работающего в компании, и четырех других подозреваемых. Операции завершились к вечеру.

Возможно, к делу причастны и другие подозреваемые, и этот аспект будет ключевым в ходе расследования, сообщил прокурор. В настоящее время нет информации об арестах.

Подозреваемые обвиняются в подделке накладных

Подозреваемые якобы изменяли тысячи накладных от компаний по обращению с отходами, чтобы избежать дорогостоящей утилизации загрязненной почвы. 56-летний businessman и его сын якобы предоставили клиентам поддельные документы, показывающие правильную утилизацию, и взимали с них экстраординарные сборы.

По данным текущего расследования, двое якобы использовали нескольких субподрядчиков для транспортировки, в том числе с крупных строительных площадок. Грунт был утилизирован в карьере Гarzweiler в Юхене. Карьер Гarzweiler охватывает несколько городов в NRW, в том числе Юхен.

Расследование началось в 2021 году

В ответ на запрос dpa прокурор Александр Килиманн подтвердил, что расследование охватывало период с 2021 года по настоящее время. Точные загрязнители все еще исследуются. "Тем не менее, почва была загрязнена настолько, что не должна была быть сброшена в карьер".

ЗУКЕ NRW расследует подозреваемых по обвинению в загрязнении почвы, незаконном обращении с отходами и мошенничестве, а также в подделке документов и фальсификации технических записей.

Обвинения возникли из уголовного дела, поданного правительством Дюссельдорфа. ЗУКЕ NRW и специальная следственная комиссия Северо-Западного управления уголовной полиции ведут расследование, с помощью Экологической преступной координационной группы в Северо-Западном управлении уголовной полиции (VStUK).

Расследование показало, что якобы загрязненная почва по весу содержала высокие количества других веществ, что потенциально способствовало ее незаконному сбросу в карьер Гarzweiler. Действия по подделке накладных, в том числе фальсификации технических записей и созданию поддельных документов об утилизации, были направлены на сохранение высокого содержания жира в почве в секрете.

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