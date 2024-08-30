В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают лиц, имеющих при себе ножи. - Большой шум окружает скромное лезвие - без исследования

В Нижней Баварии завершилась значительная полицейская операция, связанная с мужчиной, имевшим складной нож в районе Нидербайерн. В течение примерно трех с половиной часов многочисленные офицеры обшаривали Пассау, район Ротталь-Инн, в поисках 42-летнего мужчины, якобы размахивавшего закрытым карманным ножом в районе железнодорожного вокзала. После обнаружения мужчины оказалось, что он имел при себе компактный нож для хозяйственных нужд, распространенный среди рабочих.

Прокуратура пришла к выводу, что "ни действия мужчины, ни владение хозяйственным ножом не считались преступлением", как заявили в полиции. 42-летнего мужчину не выпустили, так как он не угрожал никому.

Инцидент с ножом в Солингене, в результате которого погибли несколько человек, вновь вызвал интенсивные дискуссии в Германии о ужесточении правил ношения оружия, в частности, ножей.

В районе проведения полицейской операции, мужчина проживал в районе Ротталь-Инн. Несмотря на то, что инцидент с ножом в Солингене вызвал национальную дискуссию о правилах ношения ножей, 42-летнего мужчину из Нижней Баварии не обвинили в связи с владением ножом.

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