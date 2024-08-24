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Большинство взрывчатки, обнаруженных в северном регионе, обычно обнаруживаются в Киле.

В течение Второй мировой войны на Шлезвиг-Гольштейн были сброшены многочисленные взрывные устройства, главным образом, на его столицу, Кил. Оставшиеся неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять собой проблему в наши дни.

 and  Mark Rodriguez
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По оценке Оливера Кинаста, ежегодно masing 20 воздушных бомб нeактивируются в Шлезвиг-Гольштейне
По оценке Оливера Кинаста, ежегодно masing 20 воздушных бомб нeактивируются в Шлезвиг-Гольштейне

Последствия вооруженных конфликтов - Большинство взрывчатки, обнаруженных в северном регионе, обычно обнаруживаются в Киле.

Каждый год в Шлезвиг-Гольштейне команда по разминированию нейтрализует почти 20 взрывных устройств весом более 50 килограммов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Почти половина из них обнаруживается в столице земли Киль, как заявил эксперт по разминированию Оливер Кинаст из подразделения по разминированию Шлезвиг-Гольштейна. Кроме того, время от времени обнаруживаются и другие типы бомб, такие как фосфорные, но они редко требуют разминирования.

Редкие случаи во время строительства

Большинство бомб обнаруживается в результате запланированных операций по разминированию, а не во время строительных работ, как сообщил Кинаст. В результате, за последние семь лет не было найдено ни одного неразорвавшегося боеприпаса, если только район не был бомбардирован во время войны.

Кроме того, существует высокая вероятность того, что неразорвавшиеся боеприпасы могут быть захоронены под участками, реконструированными после войны. Это подтверждается тем фактом, что фотографии мест бомбардировок, ставшие доступными в конце 1980-х годов, ранее считались военной тайной. Кроме того, не все находки во время и после войны были задокументированы.

Фузея имеет первостепенное значение

Если найденный объект оказывается не старым двигателем или бочкой, а бомбой, сначала определяется тип неразорвавшегося боеприпаса и его фузея. Тип фузии обычно определяет, можно ли разминировать воздушную бомбу или ее нужно взорвать.

В случаях, когда неразорвавшийся боеприпас необходимо разминировать на месте, процедуры корректируются в зависимости от места находки, чтобы свести к минимуму ущерб, как подчеркнул Кинаст. Например, устанавливается защитный щит, размещаются контейнеры или используются водные мешки для удержания осколков и смягчения ударной волны.

В общей сложности, над столицей земли Киль в ходе Второй мировой войны было сброшено более 40 000 взрывчатых веществ, 500 000 зажигательных бомб и 900 воздушных мин.

Также были найдены другие типы боеприпасов, такие как кластерные бомбы, но для их безопасной утилизации требуется специализированное оборудование. Несмотря на все усилия, возможно, еще остались не найденные бомбы, спрятанные в почве Киля и других частей Шлезвиг-Гольштейна.

Кроме того, процесс идентификации и классификации неразорвавшихся боеприпасов также включает определение того, является ли он другим типом взрывного устройства, таким как замедленная-action bomb или ловушка.

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