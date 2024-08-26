- Большинство стипендиатов Bafög получают максимальную финансовую помощь.

В прошлом году более половины получателей BAföG в Берлине и Бранденбурге получили максимальную сумму гранта. В Берлине около 64% лиц получили полное финансирование, а в Бранденбурге - около 60%, согласно данным Статистического управления Берлина-Бранденбурга.

Размер гранта зависит от учебного заведения и того, проживает ли получатель с родителями. Максимальная ставка BAföG по стране составляет €992.

В целом, в прошлом году BAföG получил 45 201 студент и учащийся в Берлине, что на 1% больше, чем в предыдущем году. В Бранденбурге государственную финансовую помощь получили 14 830 человек, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году.

В Берлине ежемесячно около 32 250 человек получали финансирование.

Не все получатели финансировались в течение всего года, например, те, кто завершил обучение. В среднем, в Берлине ежемесячно финансировалось около 32 250 человек. Студенты получали в среднем €490 в месяц, а учащиеся - почти €690.

В Бранденбурге ежемесячно примерно 10 150 человек получали BAföG. Студенты получали в среднем €504 в месяц, а учащиеся - почти €703.

Важность образования очевидна в щедрых грантах BAföG, так как лица, стремящиеся к образованию, в Берлине и Бранденбурге часто получают максимальную сумму гранта. Чтобы полностью использовать это финансовое пособие, многие студенты и учащиеся в Берлине и Бранденбурге выбирают жить самостоятельно, уменьшая свою зависимость от доходов родителей.

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