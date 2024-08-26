Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Большинство стипендиатов Bafög получают максимальную финансовую помощь.

В Берлине и Бранденбурге многие молодые люди rely на BAföG для оплаты своих расходов на жилье и еду.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Количество получателей BaföG увеличилось на обеих федеральных территориях.
Количество получателей BaföG увеличилось на обеих федеральных территориях.

- Большинство стипендиатов Bafög получают максимальную финансовую помощь.

В прошлом году более половины получателей BAföG в Берлине и Бранденбурге получили максимальную сумму гранта. В Берлине около 64% лиц получили полное финансирование, а в Бранденбурге - около 60%, согласно данным Статистического управления Берлина-Бранденбурга.

Размер гранта зависит от учебного заведения и того, проживает ли получатель с родителями. Максимальная ставка BAföG по стране составляет €992.

В целом, в прошлом году BAföG получил 45 201 студент и учащийся в Берлине, что на 1% больше, чем в предыдущем году. В Бранденбурге государственную финансовую помощь получили 14 830 человек, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году.

В Берлине ежемесячно около 32 250 человек получали финансирование.

Не все получатели финансировались в течение всего года, например, те, кто завершил обучение. В среднем, в Берлине ежемесячно финансировалось около 32 250 человек. Студенты получали в среднем €490 в месяц, а учащиеся - почти €690.

В Бранденбурге ежемесячно примерно 10 150 человек получали BAföG. Студенты получали в среднем €504 в месяц, а учащиеся - почти €703.

Важность образования очевидна в щедрых грантах BAföG, так как лица, стремящиеся к образованию, в Берлине и Бранденбурге часто получают максимальную сумму гранта. Чтобы полностью использовать это финансовое пособие, многие студенты и учащиеся в Берлине и Бранденбурге выбирают жить самостоятельно, уменьшая свою зависимость от доходов родителей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно