- Большинство семей живут в своих четырех стенах.

Большинство семей в Германии живут в собственных домах. По данным переписи, проведенной 15 мая 2022 года, около 12,4 миллиона семей (57 процентов) проживали в собственном жилье. В сравнении, в 2011 году этот показатель составлял 65 процентов. "Семьи в переписи 2022 года включают пары без детей и с детьми, а также одиноких родителей с детьми", - пояснили статистики. Среди пар с детьми 62 процента жили в собственной недвижимости.

Существенные различия были между федеральными землями: пары с детьми были особенно склонны жить в собственных домах в Сааре (74 процентов), но наименее склонны в Берлине (25 процентов).

Шесть процентов семей живут на площади не менее 200 квадратных метров.

Перепись также предоставляет информацию о площади жилья - независимо от того, владельцы это или арендаторы. Семь процентов семей жили на площади от 40 до 59 квадратных метров. Девятнадцать процентов имели от 60 до 79 квадратных метров или от 80 до 99 квадратных метров. Пятнадцать процентов семей жили на площади от 100 до 119 квадратных метров или от 120 до 139 квадратных метров. Десять процентов жили на площади от 140 до 159 квадратных метров, а пять процентов семей жили на площади от 160 до 179 квадратных метров. Три процента жили на площади от 180 до 199 квадратных метров. Шесть процентов семей жили на площади 200 квадратных метров или больше.

Больше пенсионеров живут в одиночестве на востоке.

Почти один из семи домохозяйств (15,1 процента) в Германии на дату переписи было заселено одинокими пожилыми людьми. В 2011 году это составляло 12,5 процента домохозяйств (4,7 миллиона). Люди, достигшие возраста 65 лет к дате переписи, считались пожилыми.

Доля была особенно высока в восточных федеральных землях Саксония-Анхальт, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония и Тюрингия, каждая с 17 процентами. Она была ниже в Баварии, Баден-Вюртемберге и Гессене, где около 14 процентов всех домохозяйств. А как обстояло дело в независимых городах? В Зуле почти одно из пяти домохозяйств (21 процент) было заселено одинокими пожилыми людьми. В Майнце и Гейдельберге доля составила всего 12 процентов.

Данные переписи показали, что в 2022 году меньший процент семей в Берлине жил в собственных домах по сравнению с Сааром. Более того, шесть процентов семей жили на площади не менее 200 квадратных метров.

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