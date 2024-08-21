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Федеральные земли ГерманииНовостиМиграция

Большинство перемещенных лиц искали убежища в Укермарке.

Усиление пограничного контроля привело к снижению числа беженцев, въезжающих в Бранденбург. Diagram показывает регионы в Германии с наиболее высокой долей беженцев.

 and  Viktoriya Miller
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Перемещения в первые шесть месяцев - Большинство перемещенных лиц искали убежища в Укермарке.

Потсдам (dpa/bb) – В первом полугодии 2024 года регион Уккермарк в Бранденбурге возглавил список по приёму беженцев. К концу июня здесь нашли приют 470 человек, покинувших свою родину. Об этом сообщили в Министерстве интеграции в Потсдаме в ответ на запрос от депутата от Левой партии Андреа Йохлиге. На втором месте оказалась Даме-Шпревальд с 436 беженцами, на третьем – Барним с 398.

Маркisch-Одерланд, по прогнозам, примет больше всего беженцев за весь год – 1648. По состоянию на середину года, они приняли 246 беженцев. Это означает, что Уккермарк, планирующий принять 891 беженца за год, практически достиг половины этой цифры к середине 2024 года. Даме-Шпревальд ожидает принять 1062 беженца за год, а Барним – почти 1300.

Правительство земли ожидает меньшее количество беженцев в 2024 году

Правительство земли Бранденбург прогнозирует, что в 2024 году в ней поселятся 11 800 беженцев. Первоначально ожидалось, что это число составит около 13 950 человек, но квота на приём муниципалитетов была снижена в начале июня. Правительство земли связывает это снижение с введением федеральным правительством внутреннего пограничного контроля на польской границе. К концу мая федеральное правительство объявило, что будет поддерживать эти меры до середины декабря.

Некоторые муниципалитеты превысили квоту в прошлом году

На данный момент Франкфурт (Одер) принял только 53 беженца. Таким образом, их годовая квота будет снижена на это же число, так как они превысили квоту в 2023 году. Кроме того, Бранденбург-на-Хавеле, скорее всего, не дотянут до своей квоты на 33 беженца, но к концу июня они приняли 113 новых беженцев.

Для района Остприигниц-Рупин запланирован отрицательный показатель приёма беженцев в размере 29 на 2024 год. Однако к середине года они уже приняли 110 новых беженцев.

К середине 2024 года около 4850 беженцев были расселены по районам и независимым городам. В прошлом году муниципалитеты приняли около 12 100 беженцев, а в 2022 году – 38 940.

Несмотря на снижение квоты на приём беженцев, регион Уккермарк продемонстрировал значительные усилия в области миграции, приняв почти половину своего годового плана к середине 2024 года. Меры правительства земли, такие как введение внутреннего пограничного контроля, повлияли на общее количество беженцев, прибывающих в Бранденбург.

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