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Большие религиозные праздники в основном зарезервированы

Отбором всемирно признанного мюзикла 'Anatevka' театром Erfurt для участия в Фестивале на сцену замка оказался удачным.

 and  Wendy Allen
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В этом году Фестиваль Домашних Ступеней привлек значительное количество зрителей в Театр Эрфурт.
В этом году Фестиваль Домашних Ступеней привлек значительное количество зрителей в Театр Эрфурт.

- Большие религиозные праздники в основном зарезервированы

Приблизительно 40 000 зрителей насладились вечным музыкальным спектаклем "Анатевка" в Театре Эрфурт в рамках нынешних Домоступен-фестивалей. Зал был почти полон, с коэффициентом заполнения 99,5%. Несмотря на сильный дождь, только одно из 20 открытых шоу на ступенях Мариендом было отменено. Последнее представление состоялось в воскресенье вечером.

"Анатевка" погружает зрителя в историю Тевея, молочного фермера из вымышленной еврейской деревни Анатевка, действие которой происходит в 1905 году. В нем исследуются темы принятия, семейной динамики и поколенческих конфликтов. Созданный в 1964 году как "Фиделио", этот спектакль имеет музыку Джерри Бока и является адаптацией произведений Шолом-Алейхема, известного еврейского писателя из современной Украины. Популярные мелодии, такие как "Если бы я был богат", способствовали его мировой славе.

Театр Эрфурт, возможно, чувствует себя воодушевленным после нынешних Домоступен-фестивалей, учитывая резкий контраст с прошлым годом. В 2022 году представление оперы Гектора Берлиоза "Дьявол во мне" посетило всего 65% зрителей. Провальные открытые выступления прошлого года оставили финансовую дыру в размере около одного миллиона евро в бюджете театра на 2023 год.

Успех "Анатевки" в Театре Эрфурт, несомненно, способствовал популярности музыкального жанра в городе. Композиции Джерри Бока, такие как "Если бы я был богат", продолжают пленять аудиторию по всему миру.

Театральные представления, подобные "Анатевке", служат доказательством вечной силы рассказывания историй через музыку, которая глубоко трогает зрителей, несмотря на меняющиеся времена.

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