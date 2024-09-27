Большие награды получили лучшие спортсменки мира на дебютном женском соревновании "Атлос"

Организованный предпринимателем и сооснователем Reddit Alexis Ohanian, этот легкоатлетический турнир призван продемонстрировать лучших женских спортсменок мира и наградить победителей значительными $60,000. Эта сумма превышает текущий приз за победу в финале Diamond League, как сообщает Reuters. Кроме того, победительницы каждого забега получают уникальную корону Tiffany.

Ohanian, муж легенды тенниса Серены Уильямс, выразил свою амбицию сделать это событие началом новой эры в женском спорте. Как сообщает Reuters, он ранее сказал: "Я спросил у этих женщин: 'А какой ваш главный приз в конце сезона за победу?' Они сказали: '30 000 долларов'. Я сказал: 'Хорошо, я удвою это для одного единственного забега.'"

Тройная олимпийская чемпионка Гэбби Томас была среди мировых звезд, участвовавших в четверг. К сожалению, она уступила своей соотечественнице Бриттани Браун в беге на 200 метров.

Браун выразила свой энтузиазм в отношении эволюции и роста спорта, сказав: "Я чувствую, что этот спорт действительно меняется и растет. Я рада быть частью этого."

Кенийская рекордсменка мира Фейт Кипьегон, завоевавшая свой третий подряд олимпийский титул в этом году, победила в беге на 1500 метров, в то время как олимпийская чемпионка Марилеид Паулино завоевала титул в беге на 400 метров.

Ohanian, который также heavly invest в женский футбольный клуб Энджел Сити ФК, хочет сделать это событие более масштабным и повысить популярность женского спорта. Говоря с Reuters, он сказал: "Женские спортсменки – и в этом примере, в легкой атлетике – просто более захватывающие. У меня есть 'паучье чувство', где есть гиперзаинтересованные сообщества фанатов, и женский спорт полон их."

Учреждение и поддержка Ohanian'a Athlos добавляет к растущему тренду увеличения инвестиций tanto в мужской, как и в женский легкую атлетику. Недавно Diamond League объявила о планах увеличить призовой фонд к сезону 2025 года, с призовыми за обычные встречи от $30,000 до $50,000 и за финал сезона от $60,000 до $100,000.

В этом году американский спринтер-легенда Майкл Джонсон также объявил о новом легкоатлетическом турнире Гранд Слем Трек, предлагающем значительный приз для спортсменов.

Легкоатлетический турнир, организованный Alexis Ohanian, посвящен демонстрации навыков лучших женских спортсменок и щедро вознаграждает победительниц, получающих значительные $60,000. Выражая свою страсть к женскому спорту, Ohanian хочет сделать их более видимыми и увеличить призовые, параллельно с растущим трендом в легкоатлетических турнирах.

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