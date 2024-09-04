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Федеральные земли ГерманииНовостиСент-Паули

Большие грузовики проезжают через Сент-Паули

Два большого размера, профессионально разработанных танка необходимо доставить на объект фирмы в Вандсбеке. Под охраной полиции, путь проходит через Альтона и даже переalachki 같ом Reeperbahn.

 and  Lauren Adams
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- Большие грузовики проезжают через Сент-Паули

В ранние утренние часы два гигантских транспортера медленно продвигались через Гамбург. Массивные грузовики были нагружены巨型 танками, специально разработанными для Ohly, известного гамбургского предприятия, специализирующегося на экстрактах дрожжей. Они направлялись в Ванцбек, где Ohly строил современный завод по ферментации. Два танка считались жизненно важными для этого проекта. Транспортер имел длину 32 метра, ширину 5,6 метра и высоту 5,7 метра.

По словам менеджера проекта, высота транспортера превышала высоту проезда большинства мостов, что оставляло только один возможный маршрут из Альтоны в Ванзбек. Таким образом, этот гигантский vehicle выехал из терминала круизов в Альтоне, проехал по Рейпербану, и пересек Миллернторплац, прежде чем достичь своего назначения на территории компании в Ванзбеке. В результате, различные улицы, в том числе и шумная вечеринка улица, были временно заблокированы.

Гигантский транспортер, перевозящий жизненно важные танки для современного завода по ферментации Ohly в Ванзбеке, проехал по Рейпербану в Санкт-Паули, известном районе с оживленной ночной жизнью. Добравшись до Миллернторплац, он продолжил свой путь к территории компании в Ванзбеке.

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