Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМуниципалитет

Большие бюджеты, выделенные на всестороннее расширение в течение дня

Ученики скоро имеют право на круглосуточный уход, но мест недостаточно. В результате government выделяет дополнительные средства для расширения этих услуг ухода.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Нация стремится облегчить финансовые ресурсы для расширения круглосуточных образовательных...
Нация стремится облегчить финансовые ресурсы для расширения круглосуточных образовательных учреждений вследствие затянувшихся разногласий.

- Большие бюджеты, выделенные на всестороннее расширение в течение дня

Нация решила усилить помощь местностям в расширении послешкольных программ в начальных школах. Начиная с этого года, существенная сумма в миллионах евро будет выделяться ежегодно в течение следующих шести лет для решения накопленных запросов на расширение. Это видно из письма руководства правящей коалиции муниципальным ассоциациям штата.

Профсоюзы предвидят хаос

В 2022 году tanto федеральные, как и государственные власти поддержали правовую гарантию на послешкольные программы в начальных школах, которые поэтапно внедряются. К академическому году 2026/2027 это будет применяться к первоклассникам, а к 2029/2030 - ко всем классам.

Профсоюз Verdi призывает государство установить строгие стандарты качества для послешкольных программ. С вступлением в силу правовой гарантии существует риск полного хаоса в Баден-Вюртемберге, выразил обеспокоенность профсоюз. "Теперь нам нужны четкие и обязательные руководящие принципы для минимальных стандартов в дополнительных образовательных предложениях", - заявила Ханна Биндер, заместитель председателя профсоюза Verdi в штате.

В противном случае, образование в юго-западе будет зависеть от непредсказуемых политических и финансовых факторов в соответствующей муниципалитете, предупредила Биндер.

Ассоциация образования и образования (VBE) также выступает за определение стандартов качества для полного дня. "Полное внедрение к 2026 году, несмотря на обсуждаемое финансовое усиление, маловероятно".

В бюджетном комитете зеленые и ХДС также договорились субсидировать больницы государственными средствами в размере 150 миллионов евро в этом году. Средства предназначены для цифровой трансформации и инвестиций. Эта поддержка будет пересмотрена в 2025 году.

Для размещения и интеграции беженцев государство планирует полностью передать муниципалитетам федеральные средства в размере 230 миллионов евро в 2024 году и половину в 2025 и 2026 годах.

Планы по двойному бюджету должны быть окончательно утверждены бюджетным комитетом в пятницу. Министр-президент Винфрид Креtschmann (Зеленые) приветствовал соглашение партнеров по коалиции и сказал о "трудных" переговорах. "Мы подошли к самому краю. Мы уже выжали все лимоны, которые смогли найти".

Муниципальные ассоциации штата приветствовали финансирование от правящей коалиции, так как это значительно поможет им в реализации новых послешкольных программ. Однако муниципалитет Баден-Вюртемберга нуждается в четких руководящих принципах и минимальных стандартах качества для успеха этих программ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно