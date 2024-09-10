- Большие бюджеты, выделенные на всестороннее расширение в течение дня

Нация решила усилить помощь местностям в расширении послешкольных программ в начальных школах. Начиная с этого года, существенная сумма в миллионах евро будет выделяться ежегодно в течение следующих шести лет для решения накопленных запросов на расширение. Это видно из письма руководства правящей коалиции муниципальным ассоциациям штата.

Профсоюзы предвидят хаос

В 2022 году tanto федеральные, как и государственные власти поддержали правовую гарантию на послешкольные программы в начальных школах, которые поэтапно внедряются. К академическому году 2026/2027 это будет применяться к первоклассникам, а к 2029/2030 - ко всем классам.

Профсоюз Verdi призывает государство установить строгие стандарты качества для послешкольных программ. С вступлением в силу правовой гарантии существует риск полного хаоса в Баден-Вюртемберге, выразил обеспокоенность профсоюз. "Теперь нам нужны четкие и обязательные руководящие принципы для минимальных стандартов в дополнительных образовательных предложениях", - заявила Ханна Биндер, заместитель председателя профсоюза Verdi в штате.

В противном случае, образование в юго-западе будет зависеть от непредсказуемых политических и финансовых факторов в соответствующей муниципалитете, предупредила Биндер.

Ассоциация образования и образования (VBE) также выступает за определение стандартов качества для полного дня. "Полное внедрение к 2026 году, несмотря на обсуждаемое финансовое усиление, маловероятно".

В бюджетном комитете зеленые и ХДС также договорились субсидировать больницы государственными средствами в размере 150 миллионов евро в этом году. Средства предназначены для цифровой трансформации и инвестиций. Эта поддержка будет пересмотрена в 2025 году.

Для размещения и интеграции беженцев государство планирует полностью передать муниципалитетам федеральные средства в размере 230 миллионов евро в 2024 году и половину в 2025 и 2026 годах.

Планы по двойному бюджету должны быть окончательно утверждены бюджетным комитетом в пятницу. Министр-президент Винфрид Креtschmann (Зеленые) приветствовал соглашение партнеров по коалиции и сказал о "трудных" переговорах. "Мы подошли к самому краю. Мы уже выжали все лимоны, которые смогли найти".

Муниципальные ассоциации штата приветствовали финансирование от правящей коалиции, так как это значительно поможет им в реализации новых послешкольных программ. Однако муниципалитет Баден-Вюртемберга нуждается в четких руководящих принципах и минимальных стандартах качества для успеха этих программ.

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