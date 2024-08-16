- Больше занятых в II квартале

**Даже весной число занятых лиц в Германии продолжает расти. Во втором квартале этого года было занято или зарегистрировано в качестве самозанятого 46,1 миллиона человек, как сообщил Федеральный статистический офис. Это представляет собой сезонно скорректированный рост на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом и рост на 0,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот показатель ниже среднего показателя ЕС (+0,7 процента) и среднего показателя зоны евро (+0,8 процента). Последнее снижение занятости в Германии произошло в первом квартале 2021 года, который был отмечен пандемией коронавируса.

Новые рабочие места создавались почти исключительно в сфере услуг, где число занятых увеличилось на 229 000 человек. Однако в слабой экономике продолжались сокращения рабочих мест в промышленности и строительстве, где число занятых сократилось на 65 000 человек по сравнению с прошлым годом.

Число самозанятых лиц, в том числе с помощью членов семьи, также сократилось. Их число уменьшилось на 29 000 до 3,8 миллиона человек. Они работали вместе с 42,3 миллионами сотрудников. Это на 196 000 человек или на 0,5 процента больше, чем год назад. В среднем занятые лица работали 318,2 часа в квартал, что на 0,4 процента больше.

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Несмотря на рост занятости в сфере услуг, в промышленности и строительстве продолжались сокращения рабочих мест, что привело к уменьшению числа занятых на 65 000 человек по сравнению с прошлым годом. Цветущие весной поля за городом контрастируют с продолжающимися вызовами в экономике.

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