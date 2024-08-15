- Больше сторонников ХАМАСа в Рейнланд-Пфальц

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц подозревается в связях или принадлежности к террористической организации ХАМАС около 45 человек. По словам министра внутренних дел Михаэля Эблинга (СДПГ), отвечая на парламентский запрос фракции ХДС в Майнце, примерно половина из них имеют немецкое гражданство.

Некоторые из этих лиц также имеют дополнительное гражданство, при этом примерно половина имеют только иностранное гражданство. К ним относятся граждане Египта, Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, Марокко, Сирии, Туниса, а также несколько апатридов.

Число известных сторонников ХАМАС растет

По данным органов конституционной защиты, к концу прошлого года в Рейнланд-Пфальце было зарегистрировано около 35 человек, подозреваемых в связях или принадлежности к террористической организации ХАМАС.

Их деятельность в основном связана с про-палестинской пропагандой и лоббированием. Это также включает в себя усиление влияния на палестинскую диаспору и участие в конференциях tanto внутри страны, как и за рубежом. Кроме того, есть указания на финансовую поддержку ХАМАС или подозрительных frontend-организаций, сказал Эблинг.

Антисемитские преступления в школах

С 2019 года по середине июля этого года полицией уголовной полиции земли (ЛКА) было зарегистрировано в Рейнланд-Пфальце в общей сложности 12 антисемитских преступлений в школах, сообщил министр внутренних дел далее.

В пяти случаях речь шла о использовании символов неконституционных и террористических организаций. В семи случаях речь шла о подстрекательстве народа. На данный момент нет указаний на антисемитские преступления в университетах.

Новое развитие: Число лиц, подозреваемых в связях или принадлежности к ХАМАС, имеющих двойное гражданство, в том числе граждан стран, таких как Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис и несколько апатридов, увеличилось.

Дополнительно: По данным органов конституционной защиты, к странам, граждане которых подозреваются в связях или принадлежности к ХАМАС, относятся Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис и несколько апатридов.

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