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Больше налогов на бизнес останутся на востоке

 and  Lauren Adams
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- Больше налогов на бизнес останутся на востоке

Mario Voigt, главный кандидат ХДС в Тюрингии, будет добиваться от федерального правительства, чтобы большая часть уплаченных налогов на торговлю оставалась в Восточной Германии. В настоящее время налоги на торговлю, полученные на заводах и производственных площадках в восточных землях, часто уплачиваются в штаб-квартирах компаний. Voigt сказал web.de, что это происходит из-за "модели Восточной Германии как расширенной мастерской Запада".

Министр-президент Тюрингии и главный кандидат Левых, Бодо Рамелов, также сожалел в "Tagesspiegel", что валовая добавленная стоимость в Восточной Германии все еще ниже средней, "потому что мы обычно расширенная мастерская".

Voigt утверждал, что многие компании в Восточной Германии с головными офисами в Западной Германии действительно используют новую инфраструктуру, более низкие зарплаты и благоприятные местоположения. "Однако налоги на торговлю, полученные в Восточной Германии, в основном текут на Запад".

Voigt потребовал, чтобы федеральное правительство пересчитало налоги на торговлю в будущем. "Эти доходы отсутствуют в Восточной Германии. Это несправедливо".

Ramelow отверг критику экономической политики правительства земли, в том числе критику ХДС, в "Tagesspiegel". "Теперь мы можем оглянуться на 100 глобальных лидеров рынка в Тюрингии, Griesson – de Beukelaer производит 'Prinzenrolle' с 2020 года в Каhle. Самая большая печь для пиццы в Европе тоже здесь", - сказал он.

Тюрингия, как и Саксония, входит в Европейскую альянс полупроводниковых регионов. Микросхемы из Эрфурта есть в каждом автомобиле, сошедшем с конвейера во всем мире. Он выразил мнение, что более сильная экономика развивается из разнообразного спектра отраслей и форм собственности в Тюрингии.

  1. Mario Voigt призвал федеральное правительство пересмотреть распределение налогов на торговлю, утверждая, что большая их часть должна оставаться в Восточной Германии из-за роли региона как расширенной мастерской западных компаний.
  2. В ответ на критику Voigt министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов подчеркнул успехи промышленности земли, заявив, что глобальные лидеры рынка и крупные производители установили операции в регионе, что привело к более сильной экономике.

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