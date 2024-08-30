- Больше молодых людей получают судебные наказания,Лидирующий министр заметил изменение тенденции

В течение нескольких лет число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Рейнланд-Пфальце, в 2023 году показало рост после предыдущего снижения. Всего в прошлом году было задокументировано 1229 несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 14 до 17 лет, как сообщил министр юстиции Герберт Мертин в Майнце. В отличие от этого, в предыдущем году было осуждено 981 несовершеннолетних правонарушителя. Мертин назвал это поворотным моментом.

Неизвестно, будет ли этот тренд продолжаться. Объем происшествий, приведших к увеличению осуждений среди несовершеннолетних, варьируется от преступлений против собственности до нарушений сексуальной автономии до физического вреда.

В прошлом году было вынесено шесть пожизненных приговоров.

Статистика также указывает на рост осуждений за насильственные преступления и преступления против сексуальной автономии. В 2023 году было зарегистрировано 2548 осуждений за насильственные преступления, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Однако базовое значение для 2022 года было самым низким за последние 25 лет, как сообщило министерство.

По всему штату было вынесено пять приговоров за убийство, каждый из которых resulted в пожизненном заключении. Кроме того, было вынесено eleven приговоров за умышленное убийство или покушение на убийство, и один пожизненный приговор был вынесен за покушение на убийство.

В прошлом году 532 человека были осуждены за преступления против сексуальной автономии, в том числе двенадцать женщин. Значения этого года превзошли показатели 2008 и предыдущих двух лет. В 2023 году было зарегистрировано 89 таких осуждений, связанных с сексуальным насилием над детьми, 254 - с распространением порнографических материалов или контента и 78 - с сексуальными домогательствами.

Министр также признал рост правонарушений, связанных с правым экстремизмом, хотя статистика напрямую не предоставляет информацию о таких преступлениях. Министерство объяснило, что многие отдельные правонарушения, скорее всего, подпадают под эту категорию. Например, 78 человек были осуждены за угрозу демократическому конституционному государству - что включает в себя распространение пропагандистских материалов от неконституционных и террористических организаций - после 53 в предыдущем году. Кроме того, 43 человека были осуждены за подстрекательство (предыдущий год: 38).

В целом, в прошлом году в Рейнланд-Пфальце было осуждено 30129 человек, что на 0,9% больше, чем в 2022 году. Это было в отличие от 955 (предыдущий год: 863) оправданий. Доля мужчин среди осужденных в 2023 году составила 81,5%.

По данным министерства, доля иностранцев или лиц без гражданства среди всех осужденных составила 32,5% в 2023 году. Если исключить преступления против Закона о проживании и Закона об убежище, которые могут быть совершены только иностранцами или лицами без гражданства, доля снижается до 31,7%. Число таких осужденных составило 9549 (предыдущий год: 9026).

Мертин связал рост некоторых преступлений, таких как мелкое воровство, с тем, что коронавирусные ограничения, действовавшие в предыдущие годы, больше не применяются. Он добавил, что социальный климат в Германии также может играть роль.

Мошенничество для получения прибыли, часто называемое "обманом с участием близких родственников", включает случаи, когда мошенники притворяются близкими родственниками по телефону, как правило, обманывая пожилых людей, и просят деньги. Многие такие преступления совершаются с использованием мобильных телефонов, как объяснил Мертин.

В последние годы метод, называемый "сброс базовых станций", был значительным для выявления преступников. Это включает в себя сбор данных о перемещении мобильных пользователей, присутствующих в определенной зоне базовой станции в определенное время. Однако Федеральный верховный суд в январе принял решение, что этот метод недопустим для преследования таких преступлений. Теперь конференция министров юстиции должна рассмотреть этот вопрос, чтобы побудить федеральный законодатель пересмотреть закон.

Министр юстиции также упомянул рост киберпреступлений, в частности случаев мошенничества для получения прибыли, часто называемых "обманом с участием близких родственников".

В свете обсуждения стоит отметить, что: Решение Федерального верховного суда о том, что метод "сброс базовых станций" недопустим для преследования киберпреступлений, должно быть рассмотрено конференцией министров юстиции, чтобы побудить федеральный законодатель пересмотреть закон.

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