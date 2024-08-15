- Больше детей и нехватка персонала: детский сад начинается с проблем

Новый учебный год, старые проблемы: Число детей в Бремене быстро растет, но не хватает персонала для их ухода. Чтобы решить эту проблему, сенатор по образованию Саша Аулепп (СДПГ) объявил планы создать дополнительно 3000 мест для детей в течение следующих трех лет. За последние десять лет уже было создано 7500 мест. Город инициировал строительный бум.

В районах, которые ранее испытывали дефицит, таких как Хемelingen и Вегезак, этот тренд очевиден. Примерно 900 завершенных мест остаются неработающими из-за нехватки квалифицированного персонала. "Провайдеры активно пытаются заполнить эти вакансии как можно скорее, но они конкурируют на национальном уровне", - сообщается.

Самое маленькое государство Германии растет: Число детей в возрасте до 14 лет увеличилось более чем на 14 000 (22%) с 2013 по 2023 год. Наибольший рост наблюдается среди детей в возрасте до шести лет (25%). В 2022 году было около 35 500 детей в возрасте до шести лет, на 1500 больше, чем ожидалось. "Это на 1500 детей больше, чем мы ожидали для детского сада в одиночку", - отмечается. При среднем размере детского сада в 100 детей это означает, что требуется еще 15 детских садов.

Надежда приходит от обучения: Несмотря на национальные тренды, Бремену удалось увеличить число учеников в педагогических профессиях. В 2022 году 38% новых учеников были в этой сфере, на четыре процентных пункта выше среднего показателя по стране. С 2019 года число учеников в детском саду выросло в шесть раз, с 137 регистрациями в этом году.

Чтобы воспользоваться этими дополнительными местами для детей, город также сосредоточен на найме и обучении большего числа работников детского сада. Несмотря на общенациональные трудности, Бремен увидел значительный рост числа учеников, изучающих педагогические профессии, с 137 регистрациями в детском саду только в этом году.

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