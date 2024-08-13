Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПокупки

Больше денег для пожарных в Рейнланд-Пфальц

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Требования к пожарнымpreadениям в Рейнланд-Пфальце растут на фоне все более частных экстремальных...
Требования к пожарнымpreadениям в Рейнланд-Пфальце растут на фоне все более частных экстремальных дождевых событий.

- Больше денег для пожарных в Рейнланд-Пфальц

Для приобретения средств развертывания и ремонта пожарных станций государство выделяет более 13 миллионов евро пожарным департаментам Рейнланд-Пфальца. "Для дальнейшего усиления безопасности в стране необходимо оснастить наши пожарные департаменты самым современным оборудованием", - заявил министр внутренних дел Михаэль Эблинг (СДПГ) в Майнце. Хорошо оснащенный пожарный департамент может не только более эффективно и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, но и справляться с более сложными и опасными ситуациями.

Более 8 миллионов евро на пожарные машины

Министр сообщил, что государство выделяет 8,78 миллиона евро муниципалитетам, городам и районам, являющимся ответственными за обеспечение пожарной безопасности, общественной помощи и гражданской обороны, для приобретения 123 пожарных машин. В том числе, будет профинансировано приобретение машин с поворотными лестницами, спасательных машин и машин для обнаружения лесных пожаров.

Миллионный бюджет на новые, расширения и ремонтные работы

Кроме того, планируется выделить дополнительные 2,5 миллиона евро на новые, расширения и ремонтные работы в 14 пожарных станциях, объявил Эблинг. Более того, более двух миллионов евро будет предоставлено независимым городам и районам, которые смогут распределить их в качестве годовой фиксированной субсидии ответственным муниципалитетам в своем районе для улучшения оборудования.

Распределение более двух миллионов евро позволит независимым городам и районам усовершенствовать оборудование пожарных машин муниципальных пожарных департаментов. С новыми, расширениями и ремонтными работами пожарные станции будут лучше подготовлены к чрезвычайным ситуациям.

Объявление о дополнительном финансировании для 14 пожарных станций включает миллион евро на новые машины, такие как машины с поворотными лестницами, спасательные машины и машины для обнаружения лесных пожаров. Эти приобретения значительно улучшат возможности пожарных департаментов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно