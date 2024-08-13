- Больше денег для пожарных в Рейнланд-Пфальц

Для приобретения средств развертывания и ремонта пожарных станций государство выделяет более 13 миллионов евро пожарным департаментам Рейнланд-Пфальца. "Для дальнейшего усиления безопасности в стране необходимо оснастить наши пожарные департаменты самым современным оборудованием", - заявил министр внутренних дел Михаэль Эблинг (СДПГ) в Майнце. Хорошо оснащенный пожарный департамент может не только более эффективно и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, но и справляться с более сложными и опасными ситуациями.

Более 8 миллионов евро на пожарные машины

Министр сообщил, что государство выделяет 8,78 миллиона евро муниципалитетам, городам и районам, являющимся ответственными за обеспечение пожарной безопасности, общественной помощи и гражданской обороны, для приобретения 123 пожарных машин. В том числе, будет профинансировано приобретение машин с поворотными лестницами, спасательных машин и машин для обнаружения лесных пожаров.

Миллионный бюджет на новые, расширения и ремонтные работы

Кроме того, планируется выделить дополнительные 2,5 миллиона евро на новые, расширения и ремонтные работы в 14 пожарных станциях, объявил Эблинг. Более того, более двух миллионов евро будет предоставлено независимым городам и районам, которые смогут распределить их в качестве годовой фиксированной субсидии ответственным муниципалитетам в своем районе для улучшения оборудования.

Распределение более двух миллионов евро позволит независимым городам и районам усовершенствовать оборудование пожарных машин муниципальных пожарных департаментов. С новыми, расширениями и ремонтными работами пожарные станции будут лучше подготовлены к чрезвычайным ситуациям.

Объявление о дополнительном финансировании для 14 пожарных станций включает миллион евро на новые машины, такие как машины с поворотными лестницами, спасательные машины и машины для обнаружения лесных пожаров. Эти приобретения значительно улучшат возможности пожарных департаментов.

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