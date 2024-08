Большая пустота после высшей гонки

Игры в Париже закончились. Но для многих спортсменов начинается трудное время. С тех пор, как Майкл Фелпс привлек больше внимания к проблеме постолимпийской депрессии, даже немецкие спортсмены говорят о своих переживаниях.

Олимпийский огонь погас. За спортсменами лежат эмоциональные дни, полные взлетов и падений. Некоторые работали над достижением этого спортивного пика годами, но что дальше?

Возвращение к обычной жизни после великолепных французских игр - сложная задача. Многие спортсмены испытывают глубокую пустоту. Много лет назад рекордный олимпийский чемпион Майкл Фелпс из США привлек внимание к теме постолимпийской депрессии. 23-кратный чемпион мира всегда впадал в глубокую депрессию после четырех триумфальных игр.

Модель айсберга

Все больше людей говорят о своей боли, но темная цифра высока. "Это знаменитая модель айсберга. Вы видите несколько людей, которые говорят об этом, но большая часть невидима", - сказала психолог Марион Сулприцио. "Тема постолимпийской депрессии является табу для многих спортсменов. Но это также верно и для многих психических заболеваний. Страх стигматизации велик".

Австралийские исследователи сообщили три года назад, что постолимпийские депрессии не редкость. В структурированных интервью спортсмены объяснили, что часто чувствуют себя подавленными и одинокими в первое время после Олимпиады. Они скучали по команде и внезапно faced a lot of free, unplanned time.

"Я знаю многих спортсменов, которые попали в яму после Олимпийских игр", - сказала Бритта Штеффен, двукратная олимпийская чемпионка 2008 года. "Мне повезло, что я рано обратилась за поддержкой к доктору Фрайдике Янофске в качестве ментального тренера. Мы всегда работали над новыми целями, над новым фокусом. Я всегда с нетерпением ждала времени после Олимпиады, потому что у меня было больше времени для учебы. Это было так в 2008 году после Пекина и в 2012 году после Лондона".

Но Штеффен также пережила трудные часы. "Я сама испытывала небольшую депрессию после Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Это были мои вторые Олимпийские игры, и они полностью сорвались", - вспоминает 40-летняя спортсменка. Из-за травмы она не смогла показать те выступления, на которые рассчитывала. "После моего возвращения я сомневалась и спрашивала себя: Хочу ли я сделать это снова в третий раз и плавать позади? Может быть, это было небольшое постолимпийское низкое". Она продолжила - и праздновала олимпийские победы, мировые титулы, мировые рекорды.

Олимпийский ветеран: Дебютанты более уязвимы

Описывающие депрессию описания звезды США Фелпса показывают, что даже самые успешные могут быть затронуты. По словам олимпийского ветерана Улли Кнаппа, тренера Малаики Михамбо, дебютанты более уязвимы. "Атлеты, которые участвуют в Олимпийских играх впервые, часто быстро попадают в яму, в отличие от тех, кто уже имеет этот опыт. Дебютанты часто перегружены огромным событием Олимпийских игр", - сказал Кнапп.

Кнапп участвовал в восьми последовательных Олимпийских играх и также пережил много шума. "Когда вы встречаете Стеффи Граф или Дирка Новицки на церемонии открытия, это особые впечатления. Вы сами чувствуете много сияния этих исключительных спортсменов", - подчеркнул Кнапп. "Несколько недель спустя возвращается обычная повседневная жизнь - это опыт, который не всегда легко пережить. Это впечатления, с которыми нужно научиться справляться".

Умение справляться с давлением

Способ продолжения сезона также может повлиять. Малаика Михамбо, которая выиграла серебро в Париже после золотой медали на Олимпиаде в Токио, хочет закончить текущий сезон по плану - после восстановления от своих проблем, связанных с короной. После 2021 года она должна была раньше взять отпуск. "Сезон в Токио был очень трудным для меня. Я боролась с собой и училась справляться с внешним давлением. После этого я была полностью истощена. В retrospective, было бы лучше saying goodbye в то время и увидеться снова в следующем году", - сообщила Михамбо. "Но это такие опыты, которые ты собираешь. Мне понадобилось немного больше времени, чтобы выйти из своей постолимпийской депрессии".

Фелпс, чье лицо документальный фильм "Вес золота", посвящен снятию стигмы психических заболеваний. Он оценивает, что четыре из пяти спортсменов испытывают какую-либо форму постолимпийской депрессии. "Поделившись своим опытом, я получил возможность достичь других и спасти жизни. Эти моменты и эмоции 'световые годы лучше', чем выиграть олимпийское золото", - он однажды сказал. Его lowest point came after the 2012 Olympics in London, when he first retired. "There was a part of my life where I didn't want to be alive", - он сказал.

"Психология и спортивная психология имеют много предложений и делают профилактическую работу. Для спортсменов важно подготовить ум для того, что придет", - сказала Сулприцио. "Предложения есть. Использование еще не оптимально, есть место для улучшения". В принципе, люди в спорте страдают от психических заболеваний так же, как и общая популяция: примерно один из пяти.

Дзюдоистка Анна-Мaria Вагнер смогла вернуться на мат с профессиональной помощью в области спортивной психологии. После игр в Токио, с которых она вернулась как двукратный бронзовый медалист, ей было трудно. "Потом было приятно в течение двух недель, делала это и то. Были почести - и потом ничего", - она описывала снова и снова. После своего выступления без медалей в Париже она сказала, что "определенно не наденет кимоно для дзюдо в этом году", плача. Но моменты, как носитель флага, навсегда останутся в ее положительной памяти.

