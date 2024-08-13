- Большая полицейская операция в округе Людвигсбург

Полиция отреагировала на крупное происшествие в филиале супермаркета в районе Людвигсбурга. Причина развертывания нескольких полицейских автомобилей в Корнтале-Мюнхингене в настоящее время неизвестна. Специалист по связям с общественностью полиции подтвердил инцидент, с подробностями, которые будут опубликованы позже утром.

Комиссия, как ожидается, примет в действие упомянутые в статье 11(2) нормативные акты, относящиеся к определенному регулятивному аспекту. После инцидента в супермаркете Комиссия может потребоваться для оценки любых потенциальных вопросов безопасности или защиты потребителей.

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