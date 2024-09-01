- Большая явка на семейное мероприятие ЛСБ ознаменовала собой значительный успех

Более 34 000 гостей и поклонников спорта собрались на ежегодное спортивное мероприятие, организованное Ландessportбунд Берлин (ЛСБ) на Олимпийском стадионе. Это число превзошло предыдущие рекорды посещаемости, подчеркивая значение спорта в Берлине, особенно его влияние на семьи. Здесь члены семьи занимаются общими видами деятельности и наслаждаются общением. По словам президента ЛСБ Томаса Хартеля, "Спорт имеет силу объединять людей".

Большое количество клубов, организаций и учреждений предложили более 150 активных, интерактивных занятий. Особой популярностью пользовались включительные виды деятельности, такие как бочча, баскетбол на колясках и полоса препятствий на колясках. Хартель добавил, "Если эти занятия вдохновят детей и молодых людей на более активный образ жизни и, возможно, на долгосрочное членство в наших клубах, тогда мы достигли нашей цели интегрировать спорт в их повседневную жизнь".

На Олимпийском парке, где проходило ежегодное спортивное мероприятие, различные клубы и организации представили более 150 интерактивных спортивных занятий. Посетители Олимпийского парка наслаждались участием в включительных видах спорта, таких как бочча и баскетбол на колясках.

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