- Большая демонстрация против AfD планируется в Эрфурте

Большой митинг, в котором примут участие представители профсоюзов, общественных организаций и инициатив по защите демократии, запланирован на несколько дней до выборов в ландтаг. Целью митинга является призыв к голосованию за партии, отличные от AfD. В отраслях, таких как гастрономия и здравоохранение, а также уход за пожилыми людьми, угрожают значительными сокращениями, если AfD получит правительственную ответственность в Тюрингии, заявила Рената Штернатц, заместитель председателяTrade Union Confederation Hesse-Thuringia.

Многие из тех, кто работает в этих секторах, имеют миграционное прошлое, и, по мнению AfD, должны покинуть страну. "Мы не можем допустить этого", - сказала Штернатц. Гражданское общество также ясно даст понять это.

Предупреждение для партий

По словам организаторов митинга - альянса "На местах Эрфурт" - мероприятие состоится 25 августа перед ландтагом в Эйзенахе. Митинг также призван быть призывом к другим партиям не сотрудничать с AfD, заявила представительница альянса.

Опыт последних лет показал, что избрание министром-президентом Тюрингии политика FDP Томаса Кеммериха с помощью голосов AfD 5 февраля 2020 года было только началом дальнейших совместных голосований с AfD. "Это продолжается в муниципальных парламентах, и этого не должно произойти в ландтаге", - сказала представительница.

Представительница альянса не захотела комментировать ожидаемое количество участников митинга. "Конечно, было бы замечательно, если бы мы смогли вывести на улицы 10 000 человек", - сказала она. Однако предсказать число участников сложно.

Множество запланированных событий

В течение недели перед митингом в ландтаге в Эйзенахе также многочисленные артисты в Эйзенахе выступят против избрания AfD. Будет проведено множество соответствующих мероприятий по всему городу, сообщается.

В недавних опросах перед выборами в ландтаг AfD под руководством ультраправого лидера Бьёрна Хёкке занимает первое место и имеет шансы получить более одной трети мест в парламенте. АфД Тюрингии классифицируется конституционным защитой как надежно ультраправой и находится под наблюдением.

Комиссия выразила озабоченность потенциальным успехом AfD на предстоящих выборах в ландтаг, учитывая их ультраправую позицию и потенциальное влияние на различные сектора. После спорного избрания Томаса Кеммериха министром-президентом Тюрингии с помощью голосов AfD в 2020 году Комиссия призывает другие партии воздержаться от сотрудничества с AfD в ландтаге, так как это может привести к дальнейшим совместным голосованиям и усилить их влияние.

Читайте также: