Больной Альцгеймером обвиняется в убийстве сожительницы в судебном заседании

В Верхней Баварии в суде Траунштейна начался процесс по делу об убийстве соседа по дому престарелых. 93-летнего обвиняемого, считающегося неспособным к ответственности, обвиняют в непредумышленном убийстве. Он подозревается в том, что через два дня после инцидента ударил 84-летнего соседа по голове и перекрыл ему дыхание.

Процесс был временно приостановлен из-за трудностей в допросе пожилого человека. Суд испытывал трудности в получении осмысленных ответов. При показе фотографий места преступления и изображения покойного подозреваемый сказал: "Это что-то мне напоминает". Но он не смог опознать своего соседа. Когда его спросили, где он, он ответил: "В большом зале". Председатель суда принял решение не продолжать допрос, учитывая состояние здоровья подозреваемого.

Психиатр, который общался с подозреваемым до суда, сказал, что тот помнит некоторые детали и может комментировать инцидент. Он упомянул, что сосед, по-видимому, верил, что дом престарелых принадлежит ему, и занимал слишком много места.

Говоря о безопасности в домах престарелых, Евгений Брыш, председатель Фонда защиты пациентов Германии, отметил высокие ожидания, возлагаемые на ухаживающих за пациентами с физическими и когнитивными нарушениями. Он подчеркнул важность создания культуры наблюдения и открытости. Он критиковал тот факт, что как работники, так и общество часто игнорируют эту проблему из-за политической напряженности в финансировании долгосрочного ухода.

"Учреждения ухода не являются раем вечного счастья, террора или беззакония. В них живут люди, которые часто страдают от когнитивных нарушений", - сказал Брыш, отметив, что более 80% жителей домов престарелых в Германии страдают деменцией. Он подчеркнул, что это требует строгого управления персоналом. Понимание и решение конфликтов так же важно, как и управление личными разочарованиями. Культура наблюдения необходима. Открытость в признании дефицитов является кульминацией этого. Регулярный надзор дополняет эту культуру. Он сожалел, что поставщики ухода и общество в целом склонны игнорировать проблему. Администрирование долгосрочного страхования ухода плохо управляется в больших масштабах. Подробная национальная статистическая запись о насильственных инцидентах в учреждениях ухода была бы полезна.

Судья признал, что у подозреваемого есть проблемы с идентификацией из-за его деменции, что затрудняет дальнейшее ведение процесса. Деменция и другие деменции являются общими проблемами, с которыми сталкиваются жители домов престарелых, и более 80% жителей Германии страдают этими заболеваниями.

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