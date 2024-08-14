- Больницу Шлейзера Штернбаха закрывают.

Несостоятельная Клиника Шлайц в Шлайце, расположенная в районе Заале-Орла, закроется к концу августа. В сообщении клиника заявила, что не может больше нести убытки самостоятельно. Несмотря на интенсивный поиск, не найден ни один финансовый партнер для сотрудничества или поглощения.

Примерно 190 сотрудников будут уволены к концу месяца. Больница больше не будет принимать новых пациентов с этого момента. Примерно 50 текущих пациентов продолжат получать лечение и будут выписаны в ближайшие дни. Операции больницы будут завершены в организованном порядке.

Финансовые трудности и проблемы с персоналом

Больница сообщает о высоких убытках и находится в процедуре самoadministrative insolvency с конца июня. Убытки в настоящее время покрываются, так как заработная плата и зарплаты сотрудников оплачиваются службой занятости с момента подачи заявления о банкротстве. Однако эта поддержка прекратится к концу этого месяца. Также затрудняло продолжение операций и тонкий состав персонала. Из-за растущих трудностей составления графика дежурств собственным персоналом приходилось нанимать более дорогих фрилансеров.

По словам земельного администратора Кристиана Герггота (ХДС), клиника имеет месячный доход в размере 1,5 миллиона евро и расходы в размере 2,1 миллиона евро. "Таким образом, клиника терпит ежемесячный убыток в размере 600 000 евро, что составляет около одной трети ее общего оборота." При таких масштабах поглощение больницы в собственные структуры района не представляется возможным. Он критиковал управление клиникой за то, что они так долго не открыто сообщали о драматической экономической ситуации.

Политическая ответственность и критика системы

Министр здравоохранения Хайке Вернер (Левые) выразила сожаление по поводу закрытия и сослалась на усилия государства по спасению клиники. Правительство земли предоставило две миллиона евро финансовых ресурсов в кратчайшие сроки весной, чтобы обеспечить больницу. Кроме того, Свободное государство выступало за краткосрочные мосты платежей от федерального правительства и утвердило инвестиционные фонды в размере около 9,4 миллиона евро.

"В конечном итоге, из-за плачевного экономического состояния клиники в рамках процедуры самoadministrative insolvency не было найдено ни одного претендента на продолжение работы на этом месте. Мы должны принять это", - объяснил министр. В этом случае не хватает не обязательств правительства земли, а ошибочной системы финансирования федерального правительства и внутренних трудностей оператора.

Закрытие Клиники Шлайц является четким признаком того, что срочные изменения необходимы в рамках условий, заявила Вернер. Федеральная реформа оплаты приходит слишком поздно. "Федеральное правительство просто не выполняет свои законодательно предписанные задачи по адекватному финансированию операционных расходов".

Несколько тюрингских больниц в настоящее время сталкиваются с финансовыми проблемами. Недавно земля была вынуждена собрать всеобъемлющий пакет помощи для единственной университетской больницы Тюрингии в Йене после призыва о помощи в середине июля из-за угрозы нехватки финансирования.

Служба занятости оплачивала заработную плату и зарплаты сотрудников Клиники Шлайц во время банкротства, но эта поддержка прекратится к концу августа. Другие больницы в Тюрингии также сталкиваются с финансовыми проблемами, требующими вмешательства со стороны земли.

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