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Больница сожалеет о ошибках в освобождении осужденного преступника

24-летний преступник ненадолго сбегает во время организованного выезда в кино в Нижней Баварии. Психиатрическая клиника, в которой содержится мужчина, пока расследует происшествие.

 and  Viktoriya Miller
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В Платлинге заключенный, который был выпущен под временное освобождение, сбежал, но позже был...
В Платлинге заключенный, который был выпущен под временное освобождение, сбежал, но позже был пойман.

- Больница сожалеет о ошибках в освобождении осужденного преступника

После того, как преступник сбежал во время дневного выхода в Платлинге, Нижняя Бавария, районная больница в Деггендорфе сожалеет о допущенных ошибках. 24-летний преступник, осужденный за убийство, сбежал во время посещения кинотеатра в прошлый четверг. "Отсутствие мужского сопровождения и, следовательно, отсутствие сопровождения во время перерыва на туалет было, в ретроспективе, основной ошибкой в планировании", - сказал главный врач Йоханнес Швердтнер. Все процессы в клинике пересматриваются, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем.

Клиника: Неточная оценка опасности

Второй ошибкой было "слишком высокая и, следовательно, неверная оценка опасности, сообщенная полиции", - сказал Швердтнер. Полиция классифицировала беглеца как "очень опасного", после того как персонал клиники неправильно сообщил об этом. Эта оценка вызвала большую неопределенность среди населения, сказал главный врач психиатрической и психотерапевтической клиники в Майнкофене. "Наша главная цель всегда заключается в обеспечении безопасности населения в рамках наших правовых полномочий". Он глубоко сожалеет, что чувство безопасности граждан было нарушено ошибками в планировании. "Мы интенсивно работаем над улучшением условий для послаблений мер".

Больше нет послаблений для 24-летнего

Сомалиец был пойман и возвращен в клинику примерно через восемь часов после своего побега. Полиция искала его с большим развертыванием сил, вертолетом, дроном и кинологом. На данный момент больше нет послаблений для 24-летнего.

Тем не менее, ответственные лица по-прежнему считают правильным решение предоставить сопровождаемый дневной выход в прошлую неделю, сказал представитель района Нижняя Бавария. В то время не было опасности для населения. Хотя мужчина безуспешно пытался сбежать примерно три года назад, его лечение с тех пор было положительным.

Мужчина был приговорен к психиатрической больнице за убийство

В 2022 году мужчину приговорил районный суд Деггендорфа к отбыванию наказания в психиатрической больнице за убийство. Он убил соседа по комнате не менее чем 111 ножевых ранений и отрубил тело в июле 2021 года. По словам представителей района, с 2023 года были предоставлены послабления из-за успешного курса лечения до этого момента. Целью лечения является реинтеграция в общество и повседневную жизнь.

Полиция была проинформирована о статусе беглеца "очень опасен" из-за неверной оценки риска клиникой, что усилило обеспокоенность и неопределенность населения.

Неверная классификация 24-летнего как "очень опасного" клиникой привела к более интенсивному реагированию полиции.

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