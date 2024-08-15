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Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

Больничное общество: больничные реформы вызывают большую озабоченность

 and  Alex Stellmacher
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Реформа больниц по-прежнему вызывает критику и тревоги за своё существование среди лечебных...
Реформа больниц по-прежнему вызывает критику и тревоги за своё существование среди лечебных учреждений.

- Больничное общество: больничные реформы вызывают большую озабоченность

Реформа здравоохранения, инициированная федеральным министром здравоохранения Карлом Лаутербахом (СДП), вызывает обеспокоенность среди больниц в Бранденбурге даже после месяцев дискуссий. "Я уже с тревогой смотрю на 2025 год", - сказал Михаэль Якоб, CEO ассоциации больниц земли, в интервью дпа в Потсдаме. "Текущие планы финансирования операционных расходов не сработают", - сказал он. "Если реформа придет в том виде, в каком она сейчас находится в проекте кабинета, мы столкнемся с серьезными проблемами в регионе". Есть опасения, что в сельских районах могут возникнуть пробелы в уходе, что заставит пациентов ездить дальше.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах убежден, что спорная реформа между федеральным правительством и землями вступит в силу к концу года. Он посетит клинику GLG Werner Forssmann в Эберсвальде в четверг.

Лаутербах протолкнул реформу через Бундестаг, несмотря на продолжающееся сопротивление земель. Законопроект направлен на облегчение финансового давления и установление единых стандартов качества путем изменения системы оплаты, включающей фиксированные ставки для случаев лечения. В будущем больницы получат 60 процентов оплаты просто за поддержание определенных услуг. Финансирование страховыми компаниями будет основываться на более точно определенных "группах производительности", которые также устанавливают минимальные требования.

Якоб сказал, что ассоциация больниц не против реформы, но считает, что текущие планы не выгодны для сельских регионов. Он призвал к большей свободе для земель и не жесткому каркасу. "Что работает для Уккермарка, может не работать для Лужицы или плотной зоны Потсдама", - сказал он. "Подход "одноразмерный подходит всем" не подходит". Землям также нужна большая свобода, чтобы позволить больницам предлагать больше амбулаторных услуг.

Многие больницы находятся в убытке из-за дефицитов, а counties также вкладывают миллионы как акционеры. В Бранденбурге есть 54 больницы в 66 местах, по сравнению с 73 больницами в 1990 году.

В ходе визита федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха в клинику GLG Werner Forssmann в Эберсвальде, расположенную в том же регионе Бранденбурга, который выражает обеспокоенность по поводу воздействия реформы на сельские больницы, такие как те, которые находятся в Потсдаме, вопрос о реформе здравоохранения, с ее планами по изменению системы оплаты и введению фиксированных ставок, станет предметом обсуждения.

Несмотря на настойчивость федерального правительства в реализации реформы, Михаэль Якоб, CEO ассоциации больниц земли, продолжает отстаивать большую гибкость для земель и сельских регионов, считая, что подход "одноразмерный подходит всем" может не быть выгодным для различных регионов, таких как Уккермарк, Лужица и плотные регионы, подобные Потсдаму.

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