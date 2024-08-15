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Федеральные земли ГерманииНовостиСеверная Фризия

Болезнь распространяется в Шлезвиге-Гольштейне

Болезнь синегуба уже неделю выявили у жвачных в Шлезвиг-Гольштейне и распространяется. Однако это болезнь неопасна для людей.

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Также от вспышки болезни синег orq дука (символическое изображение) пострадали и другие районы...
Также от вспышки болезни синег orq дука (символическое изображение) пострадали и другие районы Шлезвиг-Гольштейна

- Болезнь распространяется в Шлезвиге-Гольштейне

Болезнь синего языка, опасная для животных, продолжает распространяться в Шлезвиг-Гольштейне. После первых случаев, выявленных в районах Штайнбург, Северная Фризия и Шлезвиг-Фленсбург на прошлой неделе, болезнь теперь также обнаружена в районах Дитмаршен, Герцогство Лауэнбург и Штормарн, как объявило правительство земли. В общей сложности затронуто 11 ферм крупного рогатого скота и 10 овцеводческих ферм.

Согласно Министерству сельского хозяйства, если восприимчивые животные, такие как крупный рогатый скот и овцы, перемещаются в другие страны, где еще не было болезни синего языка, применяются ограничения. Перевозка животных в члены ЕС, свободные от животного заболевания, запрещена.

Вакцинация против болезни синего языка возможна. Хотя она не предотвращает заражения, но снижает симптомы. Люди не могут заразиться вирусом. Безопасно потреблять мясо или молочные продукты.

Несмотря на распространение болезни синего языка в соседнем Шлезвиг-Гольштейне, затрагивающее районы, такие как Северная Фризия и другие, Северная Фризия еще не сообщала о подтвержденных случаях. Фермеры в Северной Фризии тщательно следят за своим скотом и принимают меры предосторожности для защиты своих животных.

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