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Более тысячи альпийских слонов побили мировой рекорд на швейцарском пастбище

Швейцария стремится установить новый мировой рекорд с участием 550 performers на альпийском роге. Количество регистраций превысило оценку организатора, и произошел потрясающий мини-концерт.

 and  Hanna Hofmann
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- Более тысячи альпийских слонов побили мировой рекорд на швейцарском пастбище

Более тысячи человек, как мужчин, так и женщин, специализирующихся на игре на альпийском роге, побили мировой рекорд по наибольшему количеству исполнителей на альпийском роге, как заявила Швейцарская федерация йодлирования. Эта организация, представляющая музыкантов, играющих на альпийском роге, стремилась превзойти рекорд, установленный в 2013 году, когда 508 исполнителей сотрудничали на Горнерграте в Церматте. Изначально они планировали собрать 550 музыкантов, но получили почти в два раза больше участников tanto из Швейцарии, как и из-за рубежа. В яркий праздничный день они исполнили хоровую музыку в течение пяти минут на Клевенальпе, в кантоне Нидвальден.

Альпийский рог, длинный деревянный инструмент, превышающий три метра, является неотъемлемой частью швейцарской культуры, наряду с сыром, часами и шоколадом. Исторически пастухи использовали этот инструмент, чтобы вызывать коров с пастбища обратно в хлев для дойки, управляя тонами, меняя вибрации своих губ.

Власти сообщили, что представители Книги рекордов Гиннесса присутствовали, чтобы засвидетельствовать попытку. Текущий рекорд, указанный в книге, составляет 366 музыкантов, которые синхронизировали свою игру на Горнерграте в 2009 году.

Книга рекордов Гиннесса официально признала новый рекорд, заменив предыдущий рекорд из 366 музыкантов ансамблем из более чем тысячи альпийских рогов. Эти знаменитые рекорды служат свидетельством глобального интереса и участия в музыке альпийского рога.

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