Более сотни спасенных слонов освобождаются во время сильных наводнений в знаменитом заповеднике, расположенном на севере Таиланда.

В парке Святилище слонов, расположенном неподалеку от Чианг Мая, появились интенсивные видеозаписи и фотографии, показывающие около пятидесяти слонов, переходящих через воду по пояс, чтобы найти более высокую местность из-за нависшей угрозы.

Саенгduean «Лек» Чайлеарт, основательница парка, поговорила с CNN, отметив, что уровни воды резко поднялись, что потребовало крупнейшей эвакуации в истории парка, чтобы спасти жизни слонов. Она классифицировала эти наводнения как самые сильные, которые когда-либо испытывал парк.

Выпущенные кадры показали сотрудников парка, известных как махутов, которые подбадривали слонов криками «Вперед, вперед!», пока они выводили массивных слонов из их вольеров и боролись с высокими водами наводнения.

Хотя многие животные нашли убежище на близлежащей горе в четверг вечером, Саенгduean объяснила, что опасность еще не миновала, когда наступил рассвет.

«Есть некоторые животные, которых мы не смогли эвакуировать вчера. Тринадцать взрослых слонов все еще заперты в своих камерах и находятся в панике», - сказала она.

Центральный Таиланд столкнулся с сильным наводнением и оползнями из-за проливных дождей, вызванных тайфуном Яги, самым сильным штормом в Азии в этом году, что привело к многочисленным жертвам, когда он пронесся через регион в середине сентября.

Жителей Чианг Мая, популярного туристического направления в Таиланде, предупредили о возможности наводнений, поскольку уровни воды в реке Пинг, протекающей через город, достигли тревожных отметок.

В связи с обширным наводнением, которое поражает парк, и продолжающимся подъемом воды Саенгduean упомянула, что они, возможно, придется провести вторую эвакуацию.

«Ситуация намного хуже, чем вчера», - прокомментировала она, добавив, что запросила срочную помощь от тайских властей.

Одним из приоритетов является получение лодок, чтобы махутов могли оставаться в парке с оставшимися слонами, успокаивая их, сказала она.

«Мы отчаянно нуждаемся в волонтерах и животноводческих клетках, так как мы должны переместить животных на горы из-за полного блокирования дорог в обоих направлениях», - написала парка в Facebook.

Примерно тридцать иностранных волонтеров также застряли в святилище, в том числе пять американцев, которые помогали в парке в течение нескольких недель, подтвердила Саенгduean.

Слоны перемещаются из парка в северном Таиланде из-за сильного наводнения. Парк Святилище слонов является центром спасения и реабилитации слонов в сельской местности Чианг Мая, который спас более 200 слонов из туристической и лесной промышленности с момента своего основания в 1990-х годах. Он также предлагает туры и программы волонтеров, которые позволяют посетителям наблюдать за животными или участвовать в консервационных усилиях.

Многие слоны слепы или страдают от физических травм, что создает проблемы для их побегов и осложняет попытки эвакуации.

«Среди эвакуированных животных есть много больных слонов, которые едва могут ходить. Мы должны были помочь им добраться до подножия горы. Мы отчаянно нуждаемся в помощи», - сказала Саенгduean.

Кроме слонов, парк служит домом для около 5000 других спасенных животных, таких как собаки, кошки, лошади, свиньи и кролики - многие из которых были эвакуированы после объявления предупреждения о наводнении властями в последние дни.

Несколько сообществ в районе Мэ Рим, Чианг Мая были затоплены водой из верхних потоков, сообщалось в местных СМИ в четверг.

Слоны, национальное животное Таиланда, испытали заметное сокращение своей популяции в последние десятилетия из-за туризма, лесозаготовок, браконьерства и антропогенного воздействия на среду обитания слонов.

Эксперты предсказывают, что популяция диких слонов в Таиланде сократилась до 3000-4000, что является значительным снижением по сравнению с более чем 100 000 в начале 20 века.

Несмотря на продолжающиеся вызовы, Саенгduean планирует организовать еще одну поездку в горы для застрявших слонов и других животных. Из-за блокировки дорог они срочно нуждаются в волонтерах и животноводческих клетках для этой поездки эвакуации.

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