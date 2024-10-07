Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Стоит посетить!Новостипутешествия

Более сотни спасенных слонов освобождаются во время сильных наводнений в знаменитом заповеднике, расположенном на севере Таиланда.

Локальные проливные дожди заблокировали популярный спасательный лагерь для слонов в северном Таиланде в четверг, Ergebnisierend в переселение около 100 слонов и заинтересовав многих туристов, при этом громкие призывы о помощи звучали.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут
Спасатели переводят животных в более безопасные места в Парке природы слонов из-за сильного...
Спасатели переводят животных в более безопасные места в Парке природы слонов из-за сильного наводнения, которое привело к прорыву берегов реки в ЧангMai, Таиланд.

Более сотни спасенных слонов освобождаются во время сильных наводнений в знаменитом заповеднике, расположенном на севере Таиланда.

В парке Святилище слонов, расположенном неподалеку от Чианг Мая, появились интенсивные видеозаписи и фотографии, показывающие около пятидесяти слонов, переходящих через воду по пояс, чтобы найти более высокую местность из-за нависшей угрозы.

Саенгduean «Лек» Чайлеарт, основательница парка, поговорила с CNN, отметив, что уровни воды резко поднялись, что потребовало крупнейшей эвакуации в истории парка, чтобы спасти жизни слонов. Она классифицировала эти наводнения как самые сильные, которые когда-либо испытывал парк.

Выпущенные кадры показали сотрудников парка, известных как махутов, которые подбадривали слонов криками «Вперед, вперед!», пока они выводили массивных слонов из их вольеров и боролись с высокими водами наводнения.

Хотя многие животные нашли убежище на близлежащей горе в четверг вечером, Саенгduean объяснила, что опасность еще не миновала, когда наступил рассвет.

«Есть некоторые животные, которых мы не смогли эвакуировать вчера. Тринадцать взрослых слонов все еще заперты в своих камерах и находятся в панике», - сказала она.

Центральный Таиланд столкнулся с сильным наводнением и оползнями из-за проливных дождей, вызванных тайфуном Яги, самым сильным штормом в Азии в этом году, что привело к многочисленным жертвам, когда он пронесся через регион в середине сентября.

Жителей Чианг Мая, популярного туристического направления в Таиланде, предупредили о возможности наводнений, поскольку уровни воды в реке Пинг, протекающей через город, достигли тревожных отметок.

В связи с обширным наводнением, которое поражает парк, и продолжающимся подъемом воды Саенгduean упомянула, что они, возможно, придется провести вторую эвакуацию.

«Ситуация намного хуже, чем вчера», - прокомментировала она, добавив, что запросила срочную помощь от тайских властей.

Одним из приоритетов является получение лодок, чтобы махутов могли оставаться в парке с оставшимися слонами, успокаивая их, сказала она.

«Мы отчаянно нуждаемся в волонтерах и животноводческих клетках, так как мы должны переместить животных на горы из-за полного блокирования дорог в обоих направлениях», - написала парка в Facebook.

Взирая на подводный слоновий памятник в Чианг Мае, Таиланд, из-за наводнения.

Примерно тридцать иностранных волонтеров также застряли в святилище, в том числе пять американцев, которые помогали в парке в течение нескольких недель, подтвердила Саенгduean.

Слоны перемещаются из парка в северном Таиланде из-за сильного наводнения. Парк Святилище слонов является центром спасения и реабилитации слонов в сельской местности Чианг Мая, который спас более 200 слонов из туристической и лесной промышленности с момента своего основания в 1990-х годах. Он также предлагает туры и программы волонтеров, которые позволяют посетителям наблюдать за животными или участвовать в консервационных усилиях.

Многие слоны слепы или страдают от физических травм, что создает проблемы для их побегов и осложняет попытки эвакуации.

«Среди эвакуированных животных есть много больных слонов, которые едва могут ходить. Мы должны были помочь им добраться до подножия горы. Мы отчаянно нуждаемся в помощи», - сказала Саенгduean.

Кроме слонов, парк служит домом для около 5000 других спасенных животных, таких как собаки, кошки, лошади, свиньи и кролики - многие из которых были эвакуированы после объявления предупреждения о наводнении властями в последние дни.

Несколько сообществ в районе Мэ Рим, Чианг Мая были затоплены водой из верхних потоков, сообщалось в местных СМИ в четверг.

Слоны, национальное животное Таиланда, испытали заметное сокращение своей популяции в последние десятилетия из-за туризма, лесозаготовок, браконьерства и антропогенного воздействия на среду обитания слонов.

Эксперты предсказывают, что популяция диких слонов в Таиланде сократилась до 3000-4000, что является значительным снижением по сравнению с более чем 100 000 в начале 20 века.

Несмотря на продолжающиеся вызовы, Саенгduean планирует организовать еще одну поездку в горы для застрявших слонов и других животных. Из-за блокировки дорог они срочно нуждаются в волонтерах и животноводческих клетках для этой поездки эвакуации.

В Элефантовом природном парке экстренные службы перевозят животных на высоты, так как в Чанг Мае, Тайланде, из-за проливных дождей река вышла из берегов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Ныряя в симфонию хаоса в ХChi Минь — как это метко выразил автор Грэм Грин в «Тихом американце», —...
Стоит посетить!

Находясь в коммерческом центре Вьетнама, переживание расстройства является неотъемлемой частью наслаждения.

На фоне своей непрерывной трансформации, кипящий вьетнамский мегаполис, когда-то носивший название Сайгон, сохранил глубокую привязанность и уважение к своим историческим корням и традициям. Если знать правильные места, эти вековые ценности все еще можно обнаружить.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Жительница Манхэттена Молли Свинделл решила улететь из Нью-Йорка в Таиланд, чтобы лично встретиться...
Стоит посетить!

У нее есть непреклонное увлечение младенцем-помиго-хиппопотам Му Дэн, что заставляет ее путешествовать по всему миру, чтобы увидеть его.

Нью-йоркская жительница Молли Свиндолл прониклась любовью к крошечному пигмее Миппи по имени Моо Денг, что побудило её лететь из Нью-Йорка в Таиланд, чтобы впервые увидеть своего дорого животного.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно