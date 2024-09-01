- Более сорока пяти потенциальных сотрудников правоохранительных органов были дисквалифицированы до сих пор.

В прошлом году мы приняли на службу 3000 новичков, и сейчас 145 из них ушли. Министерство внутренних дел подтвердило эту информацию агентству dpa. Несмотря на пополнение, мы все еще находимся на уровне около 3000 молодых офицеров.

"К 15 августа 2024 года у нас осталось 2976 курсантов из набора 2023 года", - сообщил представитель ministry. Большинство из 130 ушедших ушли добровольно, чтобы найти новую работу или продолжить образование. Дюжину отчислили за несоответствие или неудовлетворительную производительность.

Причина, по которой почти 3000 курсантов все еще остаются, связана с поздним приемом и переводом действующих сотрудников из предыдущих наборов, возможно, из-за проблем со здоровьем, требующих длительного отсутствия.

В сентябре 2024 года к службе присоединятся еще 3000 новых курсантов. Министерство сообщило, что на эти должности претендовало более 11 200 человек. Текущая черно-зеленая коалиция стремится к приему большего числа новых офицеров и увеличению их числа до 3000.

Однако профсоюз полиции (GdP) выразил обеспокоенность по поводу несоответствия между количеством принимаемых и доступными ресурсами: "Разница между количеством принимаемых и доступными ресурсами так велика, что неизбежно снижение качества", - заявил председатель GdP NRW Михаэль Мертенс агентству dpa. "Это приводит к недовольству и разочарованию среди курсантов, которые затем покидают свою мечту о работе".

Несмотря на эти трудности, потребность в новых кадрах в Северном Рейне-Вестфалии остается высокой. Например, город Дуйсбург объявил о плане принять на службу 100 дополнительных полицейских в следующем году.

Кроме того, полицейская академия в Северном Рейне-Вестфалии в настоящее время расширяется, чтобы вместить растущее число новых курсантов, признавая важность обеспечения адекватных ресурсов для поддержки растущей численности полиции.

Читайте также: