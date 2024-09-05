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Федеральные земли ГерманииНовостиНеделя

Более сорока исторических достопримечательностей дают доступ в воскресенье.

Исследуя разные исторические достопримечательности под флагом 'Подлинные показатели. Свидетели прошлого', День наследия предлагает несколько возможностей в Саарланде.

 and  Carmen Simpson
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Вёлькинская печь является всемирно признанным наследием ЮНЕСКО, представляя собой единственный...
Вёлькинская печь является всемирно признанным наследием ЮНЕСКО, представляя собой единственный уцелевший до наших дней промышленный горн из эпохи промышленной революции.

- Более сорока исторических достопримечательностей дают доступ в воскресенье.

В следующее воскресенье более 40 исторических достопримечательностей в Саарланде откроют свои двери для Дня открытых дверей наследия. Тема этого года по всей стране - "Свидетели времени: истории прошлого". По всей Германии в мероприятии примут участие примерно 6000 исторических мест и 500 туров по наследию.

В Саарланде любители истории могут посетить крепость Саарлуи, построенную между 1680 и 1686 годами, или замок Сирсбург, упоминание о котором датируется 12 веком. В Саарбрюкене можно пройти по археологической площадке под площадью замка на экскурсии. В Нойкирхене открыт для посещения бункер, построенный в 1939/1940 годах на территории местных железных заводов.

Также доступны экскурсии на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, Вольклингер Хютте, последней уцелевшей железной заводе эпохи промышленности. Также можно увидеть деревянный дом для лодок клуба каноэ Саарбрюкена. В Вадерне руины замка Дагштуль служат памятником, а в Шпиезене-Эльверсберге - башня Гальгенберг.

Желающие могут посетить более 40 исторических мест в Саарланде в День открытых дверей наследия. Через шестнадцать дней после этого деревянный дом для лодок клуба каноэ Саарбрюкена продолжит быть популярной достопримечательностью во время продолжающегося события.

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