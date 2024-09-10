Более сорока генеральных прокуроров штата выступают за включение предупредительных ярлыков "Генеральный хирург" на платформах социальных сетей.

Как региональные прокуроры, мы иногда расходимся во мнениях по значительным вопросам, но мы все обеспокоены благополучием молодых людей в наших юрисдикциях, и алгоритмически управляемые платформы социальных сетей представляют угрозу этой безопасности, как указано в письме 42 окружных прокуроров в Конгресс.

Различные штаты начали судебные разбирательства против различных корпораций социальных сетей, таких как Meta и TikTok. Они утверждают, что необходимы дальнейшие действия в Вашингтоне, чтобы информировать людей о рисках, которые представляют собой платформы социальных сетей.

"За пределами исторических усилий штатов эта повсеместная озабоченность требует федерального вмешательства - и предупреждение хирурга-генерала о платформах социальных сетей, хотя и не полностью решает проблему, было бы значительным шагом для снижения риска вреда для молодежи", - заявили окружные прокуроры.

Заявление отражало многие из тех же идей, которые хирург-генерал Вивек Мурти подчеркнул в резкой статье, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в июне, который провел параллель между приложениями (TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и т. д.) и вредными сигаретами.

Мурти сослался на различные исследования, в том числе на исследование 2019 года, опубликованное в JAMA Американской медицинской ассоциацией, которое показало, что подростки, проводящие три часа в день в социальных сетях, удваивают свой риск депрессии. Согласно опросу Gallup, подростки проводят почти пять часов в день на приложениях социальных сетей.

"Все должны знать о рисках, связанных с этими платформами социальных сетей", - сказал генеральный прокурор Нью-Йорка Летitia Джеймс в заявлении. "Рекомендация хирурга-генерала является ценным первым шагом для повышения осведомленности об этом вопросе, и я надеюсь, что предупреждающие надписи будут внедрены в ближайшее время, чтобы повысить осведомленность об этом вопросе".

Джеймс неоднократно сталкивалась с конфликтами с корпорациями социальных сетей, что привело к подаче иска против Meta в октябре 2023 года. Иск обвинил Meta, материнскую компанию Facebook и Instagram, в причинении непоправимого вреда психическому здоровью молодых людей.

Для прикрепления предупреждения к приложениям социальных сетей требуется одобрение Конгресса.

В интервью CNN в июне Мурти сказал, что "важно, чтобы родители были информированы о том, что мы теперь знаем, а именно о том, что есть значительные риски, связанные с использованием социальных сетей".

Мурти призывал Конгресс включить положение о добавлении предупреждающих надписей на приложения, которые он описал как усугубляющие психическое здоровье, которое в основном лишает родителей власти.

На данный момент Конгресс проигнорировал призыв Мурти представить законопроект, требующий предупреждающих надписей. Тем не менее, Сенат летом утвердил Закон о безопасности детей в Интернете - предложение, поддержанное Microsoft, X и Snap, которое обязывает технологические компании защищать детей от опасного онлайн-контента и нести ответственность, когда их платформы причиняют вред.

Влияние индустрии высоких технологий распространяется на сферу бизнеса, так как гиганты технологий, такие как Meta и TikTok, сталкиваются с судебными разбирательствами со стороны различных штатов из-за их воздействия на молодежь. Распознавая серьезность ситуации, хирург-генерал предложил федеральное вмешательство, включая предупреждение хирурга-генерала и потенциально предупреждающие надписи на этих приложениях.

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