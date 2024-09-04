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Более половины подростков проходят ортодонтическое лечение.

Ненавистные зубы, будь то нижний прикус или верхний, известные как аномалии прикуса, являются частыми проблемами среди детей и подростков. Как правило, эти ненормальности решаются с помощью ношения брекетов.

 and  Viktoria Klein
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- Более половины подростков проходят ортодонтическое лечение.

В детстве брекеты - обычное явление среди многих подростков, особенно среди тех, кто застрахован в компании Barmer в Тюрингии. По данным dental report компании, около 56,5% этих несовершеннолетних нуждаются в ортодонтическом лечении из-за неправильного прикуса и зубов, что является более высоким показателем, чем во многих других федеральных землях, уступая только Баварии и Баден-Вюртембергу.

Данные были собраны в течение десяти лет, с 2013 по 2022 год, на основе информации о более чем 50 000 восьмилетних детей по всей Германии, в том числе около 1200 из Тюрингии. Анализ показал, что девочки чаще нуждаются в ортодонтическом лечении, чем мальчики. В Тюрингии это составляет почти 61% девочек и 50% мальчиков, нуждающихся в лечении кривых зубов и неправильного прикуса.

Местные различия

Существуют также различия внутри самой Тюрингии. Например, в городе Йена процент подростков, проходящих лечение, составляет почти 59%, по сравнению с около 51% в районе Нордхаузен. Руководитель земельного офиса Barmer Биргит Дзиук считает, что эти различия нельзя объяснить только неправильным прикусом и зубов. Она предполагает, что врачи могут иметь разные мнения о необходимости лечения, и существует связь между предложением и спросом.

По данным Ассоциации стоматологов, в Тюрингии насчитывается 49 ортодонтических практик и 53 ортодонта, специализирующихся на ортодонтии. Города с наибольшим количеством ортодонтических практик - Эрфурт (7), Гера (6) и Йена (4). Интересно, что единственным муниципалитетом без ортодонтической практики является Зоннеберг.

Указания по применению этой ортодонтической данных будут изложены в актах, упомянутых в Регламенте. Этот Регламент может повлиять на оборудование и процедуры, используемые в ортодонтических практиках в Тюрингии.

Чтобы обеспечить единообразное применение Регламента, акты Комиссии должны учитывать вариабельность показателей лечения в Тюрингии, например, более высокий процент в Йене по сравнению с Нордхаузеном.

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