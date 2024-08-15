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Более яркие и современные: Реконструкция железнодорожных станций на Ридбанх

Во время всесторонней модернизации железнодорожной линии между Мангеймом и Франкфуртом все железнодорожные станции современятся. Этот концепт также планируется реализовать в других аналогичных комплексных ремонтах.

 and  Anthony Ross
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На крыше железнодорожного вокзала осталась только стальная рама
На крыше железнодорожного вокзала осталась только стальная рама

- Более яркие и современные: Реконструкция железнодорожных станций на Ридбанх

На платформе здания станции сохранились только перечисленные остатки навеса. В настоящее время в подземном переходе станции Groß-Gerau-Dornberg устанавливаются новые керамические мозаики. По всей закрытой в настоящее время линии Ридбана между Франкфуртом и Маннхаймом планируется реконструкция всех 20 станций.

Пять станций в Баден-Вюртемберге и 15 в Гессене должны быть модернизированы, сделаны более уютными и комфортными для пассажиров и путешественников, сказала Сандра Шрайнер, ответственная за региональный дизайн 20 остановок в Deutsche Bahn. Концепция работ по реконструкции недавно была представлена в Groß-Gerau, Гессен.

Больше комфорта и безопасности

В настоящее время работы ведутся там. Больше комфорта, устойчивости, безопасности и чистоты - вот цели, по словам Шрайнер. Концепция должна быть реализована позднее на всех 41 линии, в настоящее время проходящей общую реконструкцию, такой как Ридбан.

Планируется установка новых систем навигации, ярко оформленных подземных переходов с керамическими мозаиками, изображающими местные мотивы, и новое освещение в зданиях станций. Некоторые станции получат новые пандусы и лифты для беспрепятственного доступа. Легко чистые плитки также должны отпугнуть вандалов.

Также планируются станции для ремонта велосипедов, где путешественники смогут воспользоваться инструментами для ремонта своих велосипедов, сказала инженер-проектант Надежда Ширмер. Работы в Groß-Gerau должны быть завершены к середине ноября, что позволит инспекторам утвердить реконструкцию и сделать станцию готовой к использованию с средним пассажиропотоком около 4100 человек в неделю до возобновления железнодорожного сообщения.

Министр транспорта ФРГ Волкер Виссинг (СВП) планирует посетить строительную площадку и замену транспорта во вторник. Когда работы официально начались, CEO Deutsche Bahn Ричард Лутц сказал об инфраструктуре: "Это слишком перегружено, это слишком старо, и поэтому оно слишком подвержено сбоям".

Монструозный проект начался в середине июля

Линия была закрыта с середины июля. Сейчас вместо поездов между Франкфуртом и Маннхаймом работает строительная техника. Работы должны быть завершены к середине декабря. Deutsche Bahn впервые реализует новый концепт модернизации, стремясь в ускоренном порядке ликвидировать десятилетия технического обслуживания. Ридбан - первая из 41 линий, которые должны быть полностью обновлены к 2031 году.

На данный момент на этот участок линии выделено 1,3 миллиарда евро, включая модернизацию станций. Линия между Франкфуртом и Маннхаймом является одним из самых загруженных коридоров в Германии и считается особенно подверженной сбоям.

В настоящее время региональное сообщение заменяется автобусами. В настоящее время работает около 150 автобусов-заменителей. Дальнее и грузовое сообщение перенаправляется по параллельным линиям. Во время общей реконструкции будут затронуты не только станции, но и 117 километров путей, 152 переключателя, 15 километров шумозащитных экранов, 230 000 шпал и 380 000 тонн балласта.

В соответствии с настоящим Регламентом Комиссия примет актов применения, которые устанавливают правила его применения. Акт применения сыграет решающую роль в успешном осуществлении проекта реконструкции Ридбана, так как он определит необходимые процедуры и руководства.

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